Annalisa Minetti confessa i momenti difficili affrontati a Ora o Mai Più: pianti dietro le quinte e forti critiche.

Annalisa Minetti ha partecipato al programma “Ora o Mai Più” nell’edizione del 2019 insieme a Toto Cutugno, ma solamente di recente ha condiviso alcuni dettagli inediti sulla sua esperienza. L’artista, nota per il suo talento e la sua forza d’animo, ha rivelato di aver sofferto molto a causa dei giudizi ricevuti durante lo show, tanto da arrivare a piangere dietro le quinte.

Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Annalisa Minetti: la frecciatina a Ornella Vanoni

Ospite nel programma di Caterina Balivo “La volta buona”, la cantante ha raccontato il dolore provato nel ricevere commenti particolarmente duri e gratuiti.

“Non avevo il coraggio di rispondere come ha fatto Valerio Scanu, quindi sorridevo, poi andavo dietro le quinte e piangevo” ha confessato la Minetti, sottolineando quanto sia stato difficile affrontare quelle critiche.

Annalisa Minetti

Uno dei bersagli dello sfogo di Annalisa Minetti è stata Ornella Vanoni, coach del programma e giudice del format.

L’artista ha fatto riferimento a una particolare osservazione ricevuta: “Non eccelle per comprensione delle parole, doveva dire a me che non capiva quando cantavo?“. Un commento che lascia trasparire una certa amarezza per i giudizi ricevuti durante la trasmissione.

La difesa del suo talento

La Minetti ha poi approfondito il tema delle critiche sulla sua voce, ritenute ingiuste e inadeguate. “Ci sono artisti che prendono note irraggiungibili come Celine Dion e nessuno dice nulla. Se io lo faccio con naturalezza, allora non va bene?” ha dichiarato la cantante.

Infine, ha concluso il suo sfogo con una riflessione sulla musica e sulle critiche ricevute: “Quindi tutti dovrebbero cantare solo in basso o smettere di cantare? Giorgia non sa cantare perché canta? Io non so cantare perché canto?“. Una difesa appassionata della sua arte e del diritto di ogni artista a esprimersi liberamente.