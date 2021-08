Morgan e la sua ex, Jessica Mazzoli – madre di sua figlia Lara – hanno avuto un acceso botta e risposta al vetriolo tramite social.

La guerra tra Morgan e Jessica Mazzoli a colpi di messaggi infuocati non sembra volersi placare: stavolta il cantante ha accusato l’ex fidanzata – madre di sua figlia Lara – di aver fatto scattare un provvedimento che non gli permetterà di incassare denaro dai suoi prossimi concerti. “Non potrò avere un euro da nessuno dei concerti che avrei dovuto fare questa estate”, ha scritto l’ex frontman dei Bluvertigo, al momento impegnato in una querelle anche contro un’altra sua ex, Angelica Schiatti (che lo avrebbe denunciato per stalking).

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/jessicamazzoli_official/?hl=it

Morgan contro Jessica Mazzoli

Morgan e Jessica Mazzoli sono tornati a scagliarsi accuse e frecciatine reciproche tramite social. Il messaggio di Morgan ha suscitato la reazione della Mazzoli, che tramite stories via social ha scritto: “Abominevole da parte sua essere chiamata pubblicamente e non in questo modo! Incitando 200 mila persone contro la mia figura di donna ma soprattutto di madre di una bambina che sto crescendo completamente da sola”. Più volte la cantante ha usato i suoi canali social per scagliarsi contro l’ex leader dei Bluvertigo, che a suo dire non avrebbe mai provveduto al mantenimento di sua figlia Lara.

La denuncia per stalking

Oltre alla guerra social contro Jessica Mazzoli nei giorni scorsi Morgan ha anche replicato – sempre tramite social – contro la sua ex Angelica Schiatti, che invece lo avrebbe denunciato per stalking. Il cantante ha scritto in un messaggio: “Ciao Angelica ascolta ho capito cosa sta succedendo: Non sono io a scriverti messaggi e insulti, e nemmeno a farti mandare messaggi da terzi. C’è qualcuno che lo sta facendo da tempo fingendo che vengano da me. Io non ti ho mai né insultata né minacciata. È anche per il tuo interesse scoprire chi ti sta facendo questo grave torto. Basta che tu dica da quali profili arrivano i messaggi, da quali persone, e se io li potessi vedere sarei certo che non si tratta di miei messaggi. Oppure vai dall’avvocato o alla polizia”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/jessicamazzoli_official/?hl=it