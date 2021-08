Sir Paul McCartney si fa fotografare mentre si vaccina. Poi lancia l’appello su Twitter: “Fatelo anche voi, siate cool.” Nei commenti si parla anche di Eric Clapton.

Anche Sir Paul McCartney, leggendario bassista dei Beatles, ha deciso di condividere una foto mentre si vaccina. Vestito con cappello di lana e maglioncino blu, McCartney ha appena ricevuto la prima dose del vaccino per coronavirus.

L’appello del cantautore sul suo profilo Twitter è chiaro. “BE COOL. GET VAX’D” scrive, traducibile in “Vaccinatevi, siate fighi“: una chiara esortazione a seguire le regole della vaccinazione per combattere il Covid.

BE COOL. GET VAX'D – Paul pic.twitter.com/33PtIyub5X — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 2, 2021

Tra i commenti non manca chi applaude le parole di McCartney, così come chi invece ringrazia il cantautore ma preferisce non sottoporsi al vaccino.

Altri ancora, invece, tirano in ballo Eric Clapton, il chitarrista britannico che è stato più volte aspramente criticato da J-Ax per la sua decisione di non esibirsi in platee riservate ai soli vaccinati.

“TELL CLAPTON!” scrive infatti qualcuno: “Dillo a Clapton!” Qualcun altro invece commenta paragonando le scelte delle due icone della musica britannica e il loro status di ascensione a divinità: “McCartney is God (Dear Eric Clapton: You’ve been demoted)”, cioè “McCartney è Dio (Caro Eric Clapton: sei stato retrocesso).”