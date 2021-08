Romina Carrisi ha raccontato la sua vita a Los Angeles alla ricerca di una normalità che non fosse quella dovuta alla fama dei suoi genitori.

Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, ha trascorso alcuni anni negli States, dove ha studiato recitazione, scrittura e improvvisazione. La figlia delle due celebrità ha rivelato che durante il suo trasferimento a Los Angeles avrebbe trovato lavoro in un night club, dove avrebbe vissuto esperienze a dir poco insolite:

“Ogni tanto arrivava Quentin Tarantino: gli piaceva una ragazza che somigliava molto ad Uma Thurman. Noi cameriere eravamo costrette a dare tutte le mance al manager del locale, un tipo stron*issimo: una sera un cliente iraniano s’innamora di me e mi rifila mance da 100 dollari, così correvo in bagno e m’infilavo di nascosto le banconote negli stivali. A fine serata il capo mi disse: ‘Com’è che non hai tirato su manco dieci dollari?’. Io feci la faccia da svampita e me ne andai soddisfatta, con le banconote nello stivale”, ha confessato a Il Fatto Quotidiano-

Romina Carrisi

Romina Carrisi: la vita a Los Angeles

Romina Jr, figlia minore di Al Bano e Romina, ha confessato a Il Fatto Quotidiano alcuni piccanti retroscena della sua vita a Los Angeles, dove si è trasferita per alcuni anni alla ricerca di una “straordinaria normalità” rispetto a quella vissuta in Italia a causa della popolarità dei suoi genitori.

“Volevo scendere dalle montagne russe, smettere di far parte di un film corale per il quale non avevo fatto nemmeno il provino“, ha affermato la ragazza, la cui vita è stata profondamente segnata anche dalla scomparsa della sorella maggiore, Ylenia, che come lei aveva cercato di vivere un altro tipo di vita negli Stati Uniti.

Il rapporto con i genitori

Nel corso degli anni i genitori di Romina Jr si sono riavvicinati nonostante entrambi abbiano preso strade separate. La figlia dei due artisti ha rivelato a Vanity Fair come avrebbe vissuto questa rappacificazione tra i due: “Da quando si sono riappacificati devo dire che c’è più armonia in famiglia. Io ormai non me l’aspettavo più. Era come quando ti abitui a stare al freddo e poi all’improvviso arriva il sole e dici: Ah, che bello! Mi ero dimenticata che potesse essere così caldo”, ha ammesso.