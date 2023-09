La modella tedesca Theresia Fischer si è sottoposta ad un intervento per allungare le sue gambe di 14 centimetri.

Il caso di Theresia Fischer, la modella tedesca che ha fatto allungare le sue gambe di 14 centimetri per soddisfare un desiderio di suo marito, sta facendo il giro del mondo: i due si sono separati lo scorso anno e oggi lei – che avrebbe speso la bellezza di 150mila euro per l’intervento – si sarebbe pentita.

“Mi vergogno perché ho acconsentito ad un’operazione che non avrei dovuto fare”, ha dichiarato in un’intervista riportata da La Repubblica.

Modella si fa allungare le gambe per accontentare il marito: la confessione

La storia della top model Theresia Fischer ha fatto il giro del mondo e in tanti, sui social, sono rimasti stupiti nell’apprenderla per la prima volta. La modella si sarebbe sottoposta ad un intervento – a quanto pare molto rischioso e doloroso – pur di far contento il suo ex da cui, poco tempo più tardi, si sarebbe separata.

Sui social sono presenti numerose foto in cui si vede la top model con il suo ex compagno e con le vistose cicatrici riportate alle gambe a seguito dell’operazione di cui oggi si dice fermamente pentita. “Sono sempre stata felice del mio corpo”, ha confessato (stando a quanto riporta la Repubblica). Sulla vicenda non sono noti ulteriori particolari ma in tanti, sui social, hanno contattato Theresia perché incuriositi dalla sua storia. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari?