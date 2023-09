Alcuni nastri inediti di un’intervista a Lady Diana hanno fatto luce su alcuni retroscena inaspettati sul suo addio a Carlo.

Nel 2024 è prevista l’uscita del documentario Diana: The Rest of Her Story e – stando a quanto riporta Vanity Fair – all’interno di esso verrà inserito un nastro inedito relativo a una chiacchierata fatta dalla compianta principessa con il biografo Andrew Morton.

Il biografo ha definito la registrazione “un ricordo inquietante” e ha svelato come Carlo – attualmente Sovrano del Regno Unito – fosse deluso al momento della nascita del suo secondo figlio, Harry. Il futuro Re infatti si sarebbe aspettato una figlia femmina e inoltre sarebbe stato deluso dal colore dei capelli del bambino (rosso fiammante).

“Mia mamma lo rimproverò dicendogli che doveva capire quanto era fortunato ad aver avuto un figlio sano (…) Da quel giorno qualcosa tra di loro si è rotto”, si sente dire a Lady D nella registrazione.

Lady Diana e Principe Carlo D’Inghilterra

Lady Diana, i nastri inediti: la delusione di Carlo

Nei giorni scorsi sono emersi altri retroscena relativi alla scomparsa di Lady Diana: sembra infatti che Mohamed Al Fayed, il padre di Dodi Al Fayed (scomparso lo scorso 30 agosto) si sarebbe sempre sentito responsabile per la scomparsa di Diana nel tragico incidente a Parigi.