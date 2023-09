Emily Ratajkowski ha confessato ai suoi fan perché secondo lei non ci sarebbe nulla di male nel divorziare prima dei 30 anni.

A 32 anni Emily Ratajkowski è una delle top model più famose del mondo ed è anche la madre single del suo bambino, Sylvester Apollo, nato nel 2021 dall’amore per il suo ex marito Sebastian Bear McClard. Attraverso un video condiviso via social la modella ha confessato che per lei non ci sarebbe nulla di male nel divorziare prima dei 30 anni e ha specificato anche di trovarlo “chic” e “giusto”.

“Mi sembra che un sacco di donne stiano divorziando prima che compiano trent’anni. E da persona che si è sposata a 26 anni, ed è separata da poco più di un anno, a 32 anni, vi devo dire: penso non ci sia niente di migliore”, ha dichiarato nel video presto diventato virale su TikTok.

@emrata personally i find it chic to be divorced by the age of 30 ♬ original sound – Emrata

Emily Ratajkowski: l’opinione sul divorzio fa discutere

Emily Ratajkowski ha attirato di nuovo l’attenzione generale e no, questa volta non l’ha fatto con una foto senza veli o con le sue curve da capogiro. Parlando direttamente ai suoi fan tramite social, la modella ha confessato che a suo avviso non vedrebbe nulla di male nel divorziare prima dei 30 anni e che lei lo troverebbe persino chic.

La modella ha anche specificato che – dopo aver fatto l’esperienza del matrimonio e aver costruito una famiglia prima dei 30 – le resterebbe ancora tutta la vita davanti e sarebbe libera di vivere come più le piace.

“Se stare nei 20 anni è come essere in guerra, non c’è niente di meglio che avere trent’anni, essere ancora attraenti, magari avere un po’ di soldi tuoi e capire cosa vuoi fare con la tua vita, e tutto, aver provato la fantasia del matrimonio e realizzare che forse non è così bello come si vuol far credere, e hai ancora tutta la tua vita davanti”, ha specificato via social.