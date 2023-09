Guido Crosetto ha rotto il silenzio a seguito della paparazzata di Novella2000 su di lui e sua moglie Gaia Saponaro.

Il settimanale Novella2000 ha paparazzato il ministro Guido Crosetto mentre dava un bacio a sua moglie Gaia Saponaro al mare.

Le foto hanno scatenato una valanga di commenti via social e in tanti hanno criticato o giudicato aspramente l’aspetto del politico e quello dell’avvenente moglie, a cui lo stesso Crosetto ha svelato di essere legato da 20 anni (hanno avuto insieme i loro due figli). Furioso per esser stato paparazzato durante un momento d’intimità e volenteroso di replicare per l’ennesima volta contro le polemiche sul suo aspetto fisico, il ministro ha scritto via social:

“Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy. È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me? Si, vero!”.

Guido Crosetto: le foto con la moglie

Il ministro della difesa Guido Crosetto ha deciso di replicare personalmente alle polemiche che lo hanno investito in queste ore per via dei suoi baci appassionati alla moglie Gaia, sua inseparabile compagna da oltre 20 anni.

Già in passato i due erano stati aspramente criticati via social e c’era chi aveva anche lanciato illazioni in merito a un rapporto costruito solo “per interesse”. A queste polemiche il ministro aveva replicato affermando:

“Ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici. Quindi ne condivido una senza di me con alcune informazioni: stiamo insieme da 15 anni, sposati, due figli, è pugliese e benestante. Ha molto humor ed ama l’horror”, aveva scritto. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?