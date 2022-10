Ex pallavolista, scopriamo chi è Gaia Saponaro, la moglie del ministro della difesa del governo Meloni, Guido Crosetto.

Gaia Saponaro è legata dal 2005 al politico Guido Crosetto. Alcuni anni fa fece molto scalpore la foto che il neo ministro della difesa pubblicò sui social insieme alla donna: lei, bellissima, venne sommersa di commenti da parte del web che poi venne prontamente zittito dall’esponente di Fratelli D’Italia. Scopriamo qualcosa in più sulla donna che è legata da molti anni a Crosetto.

La biografia e la carriera di Gaia Saponaro

Sull’anno di nascita e sulla città di provenienza di Gaia Saponaro si hanno pochissime informazioni. Nata il 20 luglio, come rivelato dal marito in un post social in cui le faceva gli auguri di compleanno, la donna, ex pallavolista, è originaria della Puglia.

Buon compleanno alla mia compagna di vita e di strada, da 16 lunghissimi e straordinari anni! ❤️ @seule_etrangere pic.twitter.com/inRARgRlV9 — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) July 24, 2020

Proveniente da una famiglia benestante, non si conoscono il percorso di studi e la professione: si sa che ha conseguito due lauree e un master.

Dopo la presentazione social da parte del marito Crosetto, la Saponaro è stata subissata di messaggi da parte degli utenti del web che si chiedevano come una donna così bella potesse aver deciso di convolare a nozze con un uomo come il ministro della difesa del governo Meloni.

A replicare ci pensò lui, sottolineando di essere legato a Gaia dal 2005 e di aver avuto da lei ben due figli.

La vita privata di Gaia Saponaro

Legata a Guido Crosetto dal 2005, Gaia Saponaro ha sempre preferito rimanere lontano dalle luci dei riflettori e dal gossip.

Sposata con il politico, ha due figli: la più piccola si chiama Carole.

Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici. Quindi ne condivido una senza di me con alcune informazioni: stiamo insieme da 15 anni, sposati, due figli, è pugliese e benestante. Ha molto humor ed ama l’horror 😂🤣 pic.twitter.com/QdExoL16W6 — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) August 8, 2020

Chi è il marito di Gaia Saponaro, Guido Crosetto

Ministro della difesa nel Governo Meloni dal 22 ottobre 2022, è stato sottosegretario di Stato al Ministero della difesa nel governo Berlusconi IV.

È stato sposato con una pallavolista originaria della Repubblica Ceca da cui ha avuto un figlio nel 1997, Alessandro. Si è risposato con Gaia Saponaro e da lei ha avuto altri due figli. “Ho un figlio di 22 anni, Alessandro. Frequenta la Luiss. È un bravo ragazzo, studia, tra poco finirà la triennale, bene e con i tempi giusti. Lo hanno ammesso alla magistrale – scriveva su Twitter tempo fa – . Poi ho una figlia di 5 anni e mezzo ed uno di 4. Lei, Carole, è un terremoto”.

2 curiosità su Gaia Saponaro

– Parla 4 lingue

– Ama i film horror

