Mistero sulla villa in Italia di Zelensky: il presidente ucraino avrebbe investito in una casa in Versilia, ma nessuno lo ha mai visto.

In questi giorni protagonista, suo malgrado, delle cronache internazionali, il presidente dell’Ucraina Volodimir Zelensky è al centro di un piccolo grande mistero anche in Italia. Secondo alcune fonti, il noto politico avrebbe infatti acquistato pochi anni fa una villa nel nostro Paese, in particolare in Versilia. Una splendida magione da quasi 4 milioni di euro, dimora da sogno. Tuttavia, dalle parti di Forte dei Marmi nessuno lo ha mai visto, nemmeno di sfuggita, dando vita a una vicenda decisamente enigmatica. Qual è la verità sulla residenza italiana del presidente ucraino? Proviamo a fare chiarezza.

Zelensky ha davvero una casa in Italia?

Sulla dimora del capo dello Stato nel nostro Paese ci sono poche certezze. Una di queste è che, in effetti, Zelensky sembra aver davvero fatto un investimento immobiliare in Italia alcuni anni fa. Eletto nel 2019, era finito in quel periodo al centro di uno scandaloso caso, riferito anche da La Stampa ma nato da un’inchiesta portata avanti da una testata ucraina.

Volodymyr Zelensky

L’ex attore era stato infatti accusato di aver acquistato nella 2017 una splendida villa a Forte dei Marmi, per un valore di 3,8 milioni di euro, ma di non aver mai dichiarato questo suo possedimento al fisco.

L’altra certezza relativa a questa situazione è che Zelensky in Versilia non c’è mai stato, almeno secondo quanto riferito da Repubblica. Se qualcuno ha infatti testimoniato di averlo visto in passato in uno degli stabilimenti più eleganti della Versilia, sono in molti a escludere un suo transito da quelle parti. Insomma, secondo i più la villa di Forte dei Marmi non sarebbe altro che un investimento per il Presidente, che anzi avrebbe già iniziato a sondare il mercato per una sua cessione.

La villa da favola del presidente ucraino

Stando a quanto riferito da Repubblica, in attesa di acquirenti la villa in Italia di Zelensky sarebbe stata in questi anni data in affitto a diversi cittadini statunitensi abbienti, per la cifra, non proprio modica, di circa 12mila euro al mese. Voci e sussurri di paese, che non sono mai state confermati ma che sembrano verosimili in virtù dei tanti indizi circolati su questa misteriosa vicenda.

Per quanto riguarda l’immobile, comunque, si conoscono molti più dettagli. Sappiamo infatti che si tratta di una villa con quindici vani, tra cui sei camere da letto. Ad arricchirla è presente un giardino piuttosto grande e una piscina lussosa. Moderna nella sua architettura, stilisticamente è sobria ma in grado di affascinare ogni visitatore. Inoltre è nascosta alla vista da cancellate e recinzioni e si trova, tra l’altro, in uno dei quartieri di Forte dei Marmi più frequentati da molti ricchi cittadini russi innamorati della Versilia.

