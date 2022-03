La valigia di Virginia Raffaele, vista nella seconda stagione di Lol 2 esiste davvero e si muove proprio come nel programma. Ecco di quale si tratta e quanto costa.

Chi ha avuto modo di vedere i primi istanti della prima puntata di “Lol 2: chi ride è fuori”, avrà sicuramente notato l‘ingresso particolare di Virginia Raffaelle. La comica è infatti è arrivata in compagnia di una valigia che si muoveva da sola.

Un particolare strano e certamente innovativo che per molti è apparso come un gioco di scena ma che in realtà non lo è affatto. La valigia, infatti, esiste davvero, tanto da essere persino in vendita.

Qual è la valigia di Virginia Raffaele che si è vista a Lol2

Le prime informazioni in merito alla valigia mostrata da Virginia Raffaele sono arrivate dal sito Everyeye.it che dopo un’attenta ricerca ha realizzato che la valigia in questione potrebbe essere una Travelmate.

Si tratta in particolare di un’idea che anni fa fu portata avanti tramite il crowdfunding e che nel tempo è stata ripresa da varie aziende ed in modi decisamente diversi.

La valigia in questione, ad oggi sembra infatti essere stata effettivamente prodotta ed è in vendita per la cifra di 1.099 dollari.

Un costo a dir poco esorbitante ma che a molti potrebbe apparire più che giustificato. Sopratutto se si pensa che si tratta di un così detto “bagaglio intelligente” ovvero in grado di muoversi da solo e di seguire il suo proprietario senza commettere errori.

Come funziona la valigia di Lol 2 che si muove da sola

A questo punto, la vera domanda riguarda il funzionamento della valigia che si muove da sola.

Sembra che ciò avvenga grazie ad un modello di intelligenza artificiale installato nel bagaglio e che fa uso di sensori e del tracciamento GPS.

Collegando lo smartphone alla valigia è infatti possibile far si che questa segua gli spostamenti del telefono (e quindi del proprietario). E tutto, per muoversi in modo intelligente.

Una vera vittoria per chi quando viaggia non ama l’idea di doversi trascinare dietro troppi bagagli e che, a patto di spendere la cifra richiesta, potrà invece far sì che siano questi a seguirlo.

Certo, il tutto con gli ovvi intralci dati dalla gente che solitamente affolla stazioni e aeroporti e dalla presenza delle scale. A parte ciò, si potrà contare su una valigia in grado di muoversi da sola.

