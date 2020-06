Mission: Impossible – Protocollo fantasma è il quarto film della saga cinematografica con protagonista Tom Cruise: ecco quali sono le location.

Era il 2011 quando nelle sale cinematografiche è uscito Mission: Impossible – Protocollo fantasma, il quarto film della celebre saga con protagonista l’agente Ethan Hunt. A dirigere la pellicola è stato Brad Bird, alla sua prima esperienza in un live action dopo che in precedenza si era fatto conoscere dal grande pubblico per essere stato il regista di film d’animazione di grande successo come Ratatouille e Gli Incredibili. Vediamo ora quali sono le location che sono state utilizzate per questa pellicola.

Mission: Impossible – Protocollo Fantasma: le location del film

Il regista Brad Bird ha battuto il primo ciak del suo Mission: Impossible – Protocollo fantasma il 29 settembre del 2010, le riprese sono poi terminate circa sei mesi dopo, per l’esattezza il 19 marzo del 2019.

Gran parte del film è stata girata a Dubai è tra le location troviamo il Burj Khalifa, il celebre grattacielo che al momento delle riprese era l’edificio più alto di tutto il monde.

TOM CRUISE

Tra le città che hanno ospitato il regista, gli attori, le attrici e tutti i vari addetti ai lavori c’è anche Praga, nella quale si torva il carcere che nel viene viene invece indicato a Mosca. Proprio la capitale della Russia è un’altra delle città che ha ospitato al fase di lavorazione del film, a questa vanno poi aggiunte Budapest, Vancouver e Mumbai, dove si svolge anche la scena della lotta tra Ethan Hunt e Kurt Hendricks.

Mission: Impossible – Protocollo Fantasma: il cast del film

A interpretare il ruolo del protagonista, Ethan Hunt, è ovviamente sempre Tom Cruise, nel cast i Mission: Impossible – Protocollo fantasma troviamo poi anche Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton, e Josh Holloway.

