Milly Carlucci ha rotto il silenzio sul suo rapporto con la Lucarelli e sulla possibilità di avere Teo Mammucari come giudice a Ballando.

Dopo il botta e risposta infuocato avuto da Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari a Ballando con le Stelle, la conduttrice Milly Carlucci – intervistata da SuperGuida Tv – ha deciso di dire la sua in merito alla questione e ha confessato che non escluderebbe, un domani, di avere lo stesso Mammucari come giudice dello show. La conduttrice non si è sbilanciata ulteriormente sulla vicenda e ha fatto presente che, al momento, non ci sarebbero elementi per fare ipotesi.

“Teo è davvero straordinario, mi piacerebbe lavorare ancora con lui. Per quanto riguarda il ruolo come giudice, chissà. La nostra giuria è fantastica quindi è ancora tutto prematuro”, ha specificato la conduttrice che, a seguire, ha svelato anche come starebbero le cose tra lei e la giudice Selvaggia Lucarelli.

Milly Carlucci: il rapporto con Selvaggia Lucarelli

Milly Carlucci ha preferito sfoggiare la sua diplomazia per quanto riguarda il botta e risposta avuto da Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari nel suo programma tv e, in merito al suo personale rapporto con la giudice, ha detto: “Per Selvaggia ho una stima infinita. Lo scorso anno c’era stata qualche tensione, più che altro con i colleghi giurati. Si è risolto tutto però con una chiacchierata e un pranzo”. Le cose staranno davvero così?

Nei giorni scorsi la Lucarelli è tornata a parlare del comportamento avuto da Mammucari nei suoi confronti via social e, per tutta risposta, lui l’aveva bloccata da Instagram. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.