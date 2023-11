Attraverso i social Selvaggia Lucarelli è tornata ad affrontare Teo Mammucari dopo le scuse “false” a Ballando con le Stelle.

Dopo le scuse a Ballando con le Stelle, Teo Mammucari è tornato a scagliarsi contro lo show e contro Selvaggia Lucarelli durante la sua intervista a Domenica In. La giurata del programma, poche ore più tardi, è stata intervistata a Da Noi… a ruota libera, e dopo aver detto al sua in merito alla vicenda, ha sbugiardato Mammucari anche a mezzo social.

“E infine il capolavoro di eleganza: mentre sei a Ballando con le Stelle, trattato come un re, dire che rimpiangi lo spirito di Tu Si Que Vales, il competitor di Ballando. […] In tutto questo la cosa comica è che lui è l’unico che ha litigato a Ballando quest’anno“, ha scritto dopo aver replicato alle frecciatine del volto tv.

Selvaggia Lucarelli sbugiarda Teo Mammucari

Selvaggia Lucarelli è tornata a sbugiardare Teo Mammucari, le cui scuse a Ballando con le Stelle – aveva fatto sapere – le erano sembrate false. Mammucari, dal canto suo, ha bloccato la giornalista attraverso i social, e in tanti si chiedono che sviluppi prenderà la vicenda durante la prossima puntata di Ballando con le Stelle. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e ai fan non resta che attendere.

Sui social intanto sembra che in molti si siano schierati dalla parte di Selvaggia Lucarelli, e infatti c’è chi ha scritto a Mammucari: “Ma da piccolo non le hanno insegnato l’educazione? Lo dico da mamma…. Impari l’educazione signor mammucari sarebbe ora alla sua età….”, e ancora: “Ma della figura di m**da che hai fatto sabato ne stanno parlando sul tuo profilo?”, oppure: “Scendi dal piedistallo e porta rispetto al prossimo”.