Filippo Inzaghi ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Angela Robusti, con cui convolerà a nozze a giugno 2024.

Filippo Inzaghi e Angela Robusti sono più innamorati che mai e, dopo 6 anni insieme e due figli, a giugno 2024, diventeranno marito e moglie. Al Corriere della Sera lo stesso Inzaghi ha raccontato alcuni retroscena sulla loro importante storia d’amore, e ha detto:

“Quando ero lì non uscivo mai e, se uscivo, indossavo la tuta. Quella sera non so come andai a una festa. La notai non solo perché è bellissima, ma anche perché era l’unica, insieme a me, ad avere in mano un bicchiere d’acqua. Dopo qualche settimana, venne a stare da me. Dopo due figli e una convivenza ormai rodata, ci sposeremo”.

Filippo Inzaghi

Filippo Inzaghi: l’amore per Angela Robusti

A giugno 2024 Filippo Inzaghi e Angela Robusti diventeranno marito e moglie, e per la prima volta è stato lo stesso allenatore di calcio a rompere il silenzio in merito al suo grande amore per la futura moglie. Quanto al suo ideale di donna (prima dell’incontro con Angela) Inzaghi ha ammesso:

“Monica Bellucci. Che dire, mi sono sempre piaciute le more e poi mi sono innamorato di una bionda che sto per sposare: ci sarà qualcosa di freudiano”.

Oggi l’allenatore di calcio ha uno splendido rapporto anche con la sua ex, Alessia Ventura, con cui è riuscito a costruire nel tempo uno splendido rapporto d’amicizia. “Storie importanti? Quella con Alessia Ventura, durata tre anni. Oggi lei ha una sua famiglia, abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia”, ha ammesso al Corriere della Sera.