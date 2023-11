Belen Rodriguez è appena rientrata dalle Maldive e, sui social, ha condiviso una foto seducente allo specchio.

Dopo aver condiviso con i fan i retroscena della sua ultima vacanza alle Maldive in compagnia di Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha postato una foto in cui è ritratta completamente senza veli difronte ad uno specchio. Tra i fan c’è chi ovviamente non ha mancato di lodarla per il suo fisico da urlo, ma c’è anche chi invece l’ha presa di mira criticandola aspramente.

Belen Rodriguez: le critiche via social

Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro delle critiche social dopo aver postato il suo ultimo scatto senza veli. In particolare in molti l’hanno accusata di superficialità e di pensare solamente a se stessa anche difronte a tragedie come il caso di Giulia Cecchettin (la 22enne uccisa dall’ex fidanzato, che ha poi cercato di sfuggire alla giustizia). “In questi giorni così tristi nn hai avuto neanche un pensiero per una giovane donna!”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Egocentrica e insensilbile! Solo tu , le tue t…e e il tuo c..o! Vergogna!”.

Belen al momento non ha replicato, e sui social c’è anche chi l’ha presa di mira per le sue curve in bella mostra chiedendole: “Ma indossi un reggiseno?”, oppure: “Palesemente rifatta“. In tanti, tra i fan, sono impazienti di saperne di più e si chiedono se la showgirl finalmente romperà il silenzio.