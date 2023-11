Momenti di grande imbarazzo per Alex Schwazer al Grande Fratello. Ecco cos’è successo nel corso dell’ultima diretta.

Marco Maddaloni e Sara Ricci hanno varcato la soglia della porta rossa del Grande Fratello e Beatrice Luzzi – una delle concorrenti più in vista di questa edizione – ha deciso di accogliere i due neo-concorrenti guidandoli per un tour dettagliato della casa. Peccato che ad un certo punto l’attrice abbia aperto la porta del bagno senza rendersi conto che, all’interno di esso, fosse presente Alex Schwazer. Allo scoppio delle risate imbarazzate dei due, Beatrice ha detto: “E questo è Schwazer che c**a”, e ha scatenato l’ilarità dei fan.

Alex Schwazer

Beatrice Luzzi e Alex Schwazer: imbarazzo al GF

Un siparietto esilarante (e imbarazzante) è andato in onda durante l’ultima puntata del GF, quando Alex Schwazer è stato sorpreso dai nuovi concorrenti e da Beatrice Luzzi mentre si trovava in bagno. Sara Ricci e Marco Maddaloni sono i nuovi concorrenti del reality show, e in tanti si chiedono come cambieranno gli equilibri all’interno della Casa ora che anche i due hanno preso parte a questa edizione del format tv.

Alcune settimane fa Sara Ricci aveva affermato pubblicamente che non le fossero mai piaciuti i reality, e in molti sono rimasti stupiti nel vederla varcare la soglia della porta rossa. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti non vedono l’ora di sapere come andranno le cose tra lei e Beatrice Luzzi che, in passato, hanno condiviso anche il lavoro in tv e sembrano essere in buoni rapporti.