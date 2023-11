Sara Ricci è entrata al GF, nonostante fino a poche settimane fa si fosse detta contraria a qualsiasi tipo di reality show.

Stasera Sara Ricci ha varcato la soglia del Grande Fratello ma, fino ad appena tre settimane fa, si era espressa negativamente in merito a un suo possibile ingresso in un qualsiasi reality show affermando (stando a quanto riporta Tag24): “Non li guardo, non mi piacciono”. Intanto in molti, tra i fan, sono curiosi di sapere come andranno le cose tra lei e Beatrice Luzzi, che in passato hanno anche condiviso alcuni set.

Sara Ricci al GF: le parole su Beatrice Luzzi

Sara Ricci ha varcato la soglia del Grande Fratello e, in tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto e sul perché abbia cambiato così presto idea rispetto ad alcune delle sue recenti dichiarazioni. Come se non bastasse, in tanti sono anche in attesa di sapere quali saranno i nuovi equilibri che potrebbero instaurarsi tra lei e Beatrice Luzzi, su cui la stessa Sara Ricci ha confessato (stando a quanto riporta Tag24): “Beatrice mi sembra com’era anche noi sul set. Una donna austera e intelligente. Non siamo mai state intime, non eravamo amiche, però la stimo”.

I fan dei social sono impazienti di saperne di più in merito alla vita privata. In passato l’attrice è stata legata per circa 15 anni a Gianluca Ciufferi, ma al momento non è dato sapere se sia impegnata sentimentalmente.