Tommaso Deboni, il regista che ha diretto Ilary e Vacchi per i docufilm sulle loro vite, ha svelato chi tra i due sarebbe stato più “difficile”.

Tommaso Deboni è il regista che ha realizzato il docufilm su Gianluca Vacchi, Mucho Màs e, a seguire, che ha diretto Ilary Blasi per Unica, il docufilm targato Netflix incentrato sulla sua vita (e uscito oggi sulla nota piattaforma). A sorpresa Deboni ha svelato che realizzare il docufilm su Ilary sarebbe stato “più semplice” rispetto a quello su Vacchi, e ha dichiarato che la showgirl si sarebbe dimostrata una signora “dai modi composti, accomodante, educata e semplice”.

A Il Messaggero ha confessato: “(Ilary Blasi, ndr)Non mi ha mai fatto particolari richieste di immagine, pretendendo inquadrature o luci speciali. Vacchi è stato molto più ingombrante”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi e Vacchi: la confessione di Tommaso Deboni

Ilary Blasi e Gianluca Vacchi sono i protagonisti dei due docufilm (targati rispettivamente Netflix e Prime) realizzati da Tommaso Deboni che, a Il Messaggero, ha inaspettatamente confessato che Mr Enjoy si sarebbe comportato in maniera alquanto ingombrante rispetto all’ex moglie di Totti, che invece si sarebbe dimostrata accomodante e gentile.

In tanti non vedono l’ora di saperne di più su Unica, il docufilm incentrato sulla vita privata di Ilary Blasi e che sembra sia stato girato all’oscuro del suo ex marito. Sarà vero? A sostenerlo è stato lo stesso regista (nella sua intervista a Il Messaggero) ma non è dato sapere come l’ex calciatore abbia preso la questione.