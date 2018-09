Milano Moda Donna Settembre 2018: 165 collezioni, debutti e sostenibilità

Milano Moda Donna Settembre 2018, arriva la nuova edizione con 165 collezioni, molti debutti e il fil rouge della sostenibilità.

Milano Moda Donna Settembre 2018 ha presentato la nuova edizione dal 18 al 24 settembre 2018 con 165 collezioni, molti debutti e il fil rouge della moda sostenibile . Una settimana di installazioni ed happening per una Milano sostenibile che grazie all’impegno del sistema moda culminerà domenica 23 settembre con la seconda edizione dell’evento Green Carpet Fashion Awards Italia 2018.

Milano Moda Donna Spring Summer 2018-2019

Milano Moda Donna è 60 sfilate, 80 presentazioni, 2 presentazioni su appuntamento e 44 eventi in calendario. Un’edizione ricca di novità: per la prima volta in calendario le sfilate di Agnona, Fila, A.F. Vandervost, ACT N.1, Ultrachic e Chika Kisada. Debutta anche Tiziano Guardini, vincitore del premio Franca Sozzani al Green Carpet Fashion Awards Italia 2017. Tornano in calendario anche le sfilate di Byblos, Iceberg e Philipp Plein.

Le location protagoniste delle sfilate sono ancora la Sala Cariatidi di Palazzo Reale e lo Spazio Cavallerizze al Museo della Scienza e della Tecnologia. Lo Spazio Cavallerizze è anche Fashion Hub di Milano Moda Donna con vip lounge e Fashion Hub Market.

Fashion Hub Market, ormai alla settima edizione, presenta le collezioni di 13 giovani designers internazionali. Per la prima volta anche i 12 finalisti dell’International Woolmark Prize 2018/19, i talenti che celebrano il valore della lana Merino. Lo sponsor DHL ha creato con CNMI il Young Designer DHL Award, un supporto economico come premio speciale per il brand vincitore.

CNMI presenta Be Ready, il fashion film diretto da The Blink Fish dedicato a Milano Moda Donna. Protagonista è una modella che si prepara per la settimana della moda. Interpreta l’energia che caratterizza la fashion week. Il benessere fisico e mentale per essere pronta provengono dalle attrezzature Technogym, nuovo partner ufficiale di CNMI.

La Fashion Week si può seguire live su milanomodadonna.it, con l’APP di CNMI e sui profili social Instagram (@cameramoda), Facebook e Twitter. Stay Tuned!