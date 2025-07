Microsoft dice basta alle password: cosa succede da agosto e come prepararsi

A partire da agosto, Microsoft dice addio alle vecchie password: la passkey diventerà obbligatoria per tutti gli utenti. Ecco come funziona.

La sicurezza degli utenti è fondamentale, oggi come non mai, ed è per questo che Microsoft ha deciso di mandare in pensione le vecchie password. Al suo posto, arriveranno le passkey che, secondo gli esperti, sono a prova di hacker. Vediamo come funzionano e cosa bisognerà fare a partire da agosto.

Su Microsoft arriva passkey: basta con le vecchie password

Grande cambiamento per Microsoft Authenticator, che abbandonerà le vecchie password per dare il benvenuto alle nuove passkey. Già a partire dallo scorso giugno, l’applicazione non consentiva più la creazione di nuove pw e proprio negli ultimi giorni ha disattivato la compilazione automatica dei dati d’accesso. Adesso, il grande salto è imminente.

Da agosto 2025, gli utenti saranno chiamati a configurare una passkey direttamente nell’app. Dopo il primo accesso, questa modalità diventerà predefinita. Secondo gli esperti di cybersecurity, chiavi di accesso del genere sono molto più sicure perché sono legate a dati biometrici e vengono archiviate localmente sul proprio device. Gli utenti, in termini pratici, ne trarranno un grande vantaggio: non dovranno più fare i salti mortali o per ricordare le pw.

Come registrare la passkey

Considerando che una passkey è una credenziale di accesso che utilizza dati biometrici o un PIN per verificare l’identità degli utenti e che la stessa viene memorizzata solo localmente, il muro della sicurezza è quasi invalicabile. Ma cosa dovranno fare gli utenti di Microsoft Authenticator ad agosto?

E’ molto semplice: quanti hanno impostato una password e un codice monouso sul proprio account, dovranno prima inserire il codice per effettuare l’accesso e poi registrare obbligatoriamente una passkey. Basterà cliccare sulla voce “Imposta una passkey” e seguire le indicazioni che vengono fornite direttamente dall’applicazione. Dall’accesso successivo, questa nuova modalità sarà automatica e la vecchia pw non verrà più richiesta.