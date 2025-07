Il West Nile ha colpito ancora: ecco i sintomi a cui fare attenzione

Dopo la morte di una donna, il West Nile è tornato a preoccupare gli italiani: ecco quali sono i sintomi a cui prestare attenzione.

Anche se il West Nile è presente in Italia dal 1998, soltanto quando si registrano decessi torna ad attirare l’attenzione della popolazione. Il virus, trasmesso da zanzare infette, è considerato endemico in 15 regioni nostrane: ecco i sintomi a cui prestare attenzione e i rischi.

West Nile: i sintomi del virus trasmesso dalle zanzare

Il West Nile ha fatto la sua comparsa in Italia nel 1998, ma soltanto a partire dal 2008 è stata confermata la sua circolazione in zanzare, uccelli, cavalli ed esseri umani nell’area del Po. Ad oggi sappiamo che il virus è considerato endemico in 15 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Trasmesso all’uomo dalle punture di zanzare infette, presenta sintomi che possono tranquillamente essere scambiati per quelli di altre problematiche:

febbre;

mal di testa;

nausea;

vomito;

dolori muscolari o articolari;

stanchezza;

eruzioni cutanee;

ingrossamento dei linfonodi.

Onde evitare inutili allarmismi, è bene sottolineare che il West Nile è asintomatico nell’80% dei casi, mentre nel restante 20% si possono avere disturbi lievi, simili a quelli influenzali. In ogni modo, quasi sempre i sintomi tendono a scomparire spontaneamente nel giro di pochi giorni.

Cosa si rischia con il virus West Nile

Soltanto nei casi più gravi, l’1% circa, il West Nile può provocare sintomi seri: febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista o torpore, paralisi, encefalite e coma. Generalmente, i decessi si registrano in pazienti fragili o anziani.

Da inizio 2025 a oggi, il virus è stato rilevato in 15 province di 6 regioni italiane e ha portato alla morte di una donna di 82 anni a Fondi, in provincia di Latina. Nel 2024, i decessi totali sono stati 20. L’unico modo per evitare il West Nile? Non farsi pungere dalle zanzare, usando repellenti e zanzariere.