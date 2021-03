Michelle Obama si è schierata dalla parte di Meghan Markle dopo l’intervista scandalo da Oprah Winfrey.

L’ex first lady Michelle Obama ha affermato – in un’intervista della Nbc – di non essere completamente sorpresa per le accuse di razzismo mosse da Harry e Meghan Markle contro un membro non meglio specificato della famiglia Reale. La moglie di Barack Obama ha anche affermato che, nonostante i dissapori passati, auguri alla famiglia Reale e ai due ex duchi una riconciliazione: “Prego che tutto si risolva, non c’è niente di più importante della famiglia”, ha dichiarato.

Michelle Obama

Michelle Obama sostiene Meghan Markle

Tra le pesanti ombre gettate da Meghan Markle contro i membri della famiglia Reale senza dubbio quella che ha creato maggior scalpore è stata quella di “razzismo” mosso contro il suo bambino, Archie Harrison, ancora prima che nascesse “Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza. Lamentandosi con Harry: ‘non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle'”, aveva dichiarato l’ex duchessa nell’intervista della CBS.

Michelle Obama, amica di Meghan Markle, ha dichiarato alla Nbc che simili accuse non l’avrebbero stupita: “Come ho già detto la razza non è qualcosa di nuovo e per questo non è stata una completa sorpresa ascoltare i suoi sentimenti e i suoi pensieri al riguardo”, ha dichiarato l’ex first lady.

Il Principe William nega le accuse

Mentre la Regina Elisabetta aveva rotto il silenzio – dopo l’intervista scandalo – con un comunicato stampa in cui affermava la necessità di un chiarimento in forma privata, il Principe William nei giorni scorsi ha negato pubblicamente le accuse del fratello Harry e di sua cognata. “Non siamo razzisti”, ha affermato lapidario durante una visita ad una scuola di East London. Nelle ultime ore proprio il duca di Cambridge avrebbe avuto un primo chiarimento telefonico con suo fratello.