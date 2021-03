I programmi tv, Amici e Uomini e Donne di Maria De Filippi, non andranno in onda nella giornata di giovedì 18 marzo ecco il motivo.

La programmazione di Canale 5 subirà un cambio improvviso nella giornata di giovedì 18 marzo. Entrami i programmi di punta del day time targato Mediaset, Amici e Uomini e Donne di Maria De Filippi non andranno infatti in onda e a svelare il motivo di questo stop inaspettato è stato il sito di Davide Maggio. Ecco quello che si legge.

Maria De Filippi, programmi non in onda: il motivo

“Chiamatela casualità ma giovedì i programmi di Maria De Filippi non andranno in onda. Come probabilmente saprete, il 18 marzo ricorre la Giornata Nazionale per le vittime del Covid ma essendo Uomini e Donne e Amici già registrati non c’è la possibilità di inserire un ricordo.” Ecco quanto si legge sul sito di Davide Maggio che ha così lanciato la notizia dello stop dei programmi di maggior successo di Maria De Filippi.

Il 18 marzo è stato infatti scelto come il giorno per celebrare la Giornata Nazionale delle Vittime del Covid e chiaramente in tutti programmi verranno ricordate le persone scomparse dopo aver contratto il coronavirus va però ricordato che, le trasmissioni televisive di Maria De Filippi, sono state già registrate e questo renderebbe quasi impossibile inserire all’interno delle stesse una parte commemorativa per le tante vittime di Covid.

Sempre sul sito di Davide Maggio si legge poi che sembrerebbe essere stata rispedita al mittente la richiesta da parte dei vertici aziendali di realizzare un cappello per le puntate già pronte e così alla fine la Fascino non andrà in onda. Inoltre questa scelta non avrebbe nulla a che vedere con l’ultima questione che ha visto protagonisti la stessa Fascino e l’attore Pietro Delle Piane. Quest’ultimo proprio con le sue dichiarazioni fatte nel programma tv, Live non è La D’Urso sulla sua vecchia partecipazione a Temptation Island ha scatenato l’ira della Fascino che ha così deciso di dare mandato ai propri legali.