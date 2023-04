Qual è il significato di Mezzo mondo di Emma Marrone? La canzone promette di essere il tormentone dell’estate 2023.

A distanza di quattro anni dall’uscita dell’ultimo anno, Emma Marrone sta per tornare sulle scene musicali con un nuovo disco. In attesa del lancio, previsto entro la fine del 2023, l’artista pugliese ha regalato ai fan un pezzo destinato a diventare un tormentone. Si intitola Mezzo mondo: vediamo il testo e il significato della canzone.

Mezzo mondo di Emma: il significato della canzone

L’ultimo singolo di Emma Marrone si intitola Mezzo mondo e sarà contenuto all’interno del nuovo album che uscirà entro la fine del 2023. Composto dalla stessa artista, Francesco Tarducci (aka Nesli), Jacopo Ettorre e Francesco Catitti e prodotto da Katoo e Zef, il brano ha un sound tipicamente estivo, fresco. Eppure, le parole hanno un tono quasi nostalgico.

“Sono stanca di questa città

Dove la notte non dorme mai

Dove la musica è solo hype“.

Emma riflette sulla vita distratta e si rende conto che sembriamo tutti “pezzi di un puzzle che sono messi qui a caso“.

“Le arance e il vino rosso di Ferragosto

In fondo è da una vita che vorrei parlarti

Dirti quello che non ti hanno ancora detto gli altri“.

Tornare a casa, verso il suo mare, sembra la scelta più giusta. Qui si ritrova lontana dal caos della città che non dorme mai e riscopre l’autenticità della vita. Se per arrivare fin qui ha dovuto “perdermi per ritrovarti“, significa che ne è valsa la pena. La nuova canzone di Emma Marrone promette di essere il tormentone dell’estate 2023.

Ecco il video di Mezzo mondo di Emma:

Mezzo mondo: il testo della canzone

Scappa via, dai cieli grigi e dalla nostalgia

Corro lontano verso il mare, verso casa mia

Vita distratta, vita distratta…

