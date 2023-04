Frasi in latino: citazioni, aforismi e motti famosi che hanno superato l’ostacolo del tempo diventate massime di saggezza.

Utilizzate spesso in ambito legislativo, in filosofia, ma anche in molti altri campi dello scibile umano, sono tante le frasi in latino ancora oggi di uso comune anche dopo migliaia di anni. Si tratta a volte di motti popolari, tramandati per secoli e secoli da comuni cittadini, altre volte di citazioni e aforismi tratti da scritti dei più importanti autori, da Cicerone a Orazio, da Seneca a Sallustio. Locuzioni e versi che rappresentano il meglio della saggezza di una cultura che ha postole basi per la civiltà occidentale odierna. Scopriamo insieme alcune delle più famose e importanti in assoluto.

Motti latini: perché ancora oggi riescono a parlarci

Frasi e locuzioni latine appartengono a un’epoca temporalmente molto lontana. Eppure, ancora oggi, riescono a comunicare con noi, come fossero massime di una saggezza che supera le barriere del tempo per diventare a tutti gli effetti universale.

Frasi in latino

Le frasi in latino sono spesso utilizzate per diverse ragioni. Il latino è stato la lingua della cultura e della scienza nel mondo occidentale per molti secoli, ed è ancora ampiamente utilizzato in molti campi di studio, tra cui la medicina, il diritto e la teologia. Quindi, molte frasi latine sono diventate parte del patrimonio culturale e intellettuale dell’Occidente.

Ma ci sono anche altri aspetti che le rendono spesso adatte a diversi contesti. Ad esempio la concisione (sono molto spesso brevi ed evocative) e anche l’eleganza (il latino viene considerato ancora una lingua sofisticata). In generale, le frasi in latino sono spesso utilizzate per il loro prestigio e per la loro capacità di comunicare idee complesse in poche parole. Tuttavia, è importante ricordare che l’utilizzo delle frasi latine può anche creare una barriera culturale e linguistica per coloro che non le conoscono. Quindi è sempre meglio utilizzare queste frasi con parsimonia e con un pubblico adeguato.

Frasi latine famose

Abbiamo fin qui fatto una panoramica del motivo per cui il latino viene ancora oggi molto spesso utilizzato. Scopriamo adesso quali sono però alcune delle frasi più famose:

– A fortiori (A maggior ragione)

– Ad maiora (A successi più grandi)

– Alea iacta est (Il dado è tratto, frase di Giulio Cesare)

– Audaces fortuna iuvat (La fortuna aiuta gli audaci)

– Bellum omnium contra omnes (Guerra tutti contro tutti, frase di Thomas Hobbes)

– Carpe diem (Cogli l’attimo, frase di Orazio)

– Cogito ergo sum (Penso, dunque sono, frase di Cartesio)

– Cui prodest? (A chi giova?)

– De gustibus non est disputandum (Sui gusti non si discute)

– De iure (Di diritto)

– Dictum factum (Detto fatto)

– Do ut des (Do perché tu dia)

– Dura lex sed lex (La legge è dura, ma è legge)

– Errare humanum est, perserverare autem diabolicum (Sbagliare è umano, ma perseverare nell’errore è diabolico, frase di Sant’Agostino)

– Ex abrupto (Improvvisamente)

– Excusatio non petita, accusatio manifesta (Scusa non richiesta, accusa manifesta)

– Faber est suae quisque fortunae (Ciascuno è fabbro della propria fortuna)

– Fortuna caeca est (La fortuna è cieca, frase di Cicerone)

– Homo homini lupus (Ogni uomo è lupo per gli altri)

– Honoris causa (A titolo d’onore)

– In fieri (In corso di divenire)

– Legibus solutus (Sciolto dall’obbligo di osservare la legge)

– Lupus in fabula (Il lupo nel racconto)

– Melius abundare quam deficere (Meglio eccedere che scarseggiare)

– Mens sana in corpore sano (Mente sana in corpo sano, frase di Giovenale)

– More maiorum (Secondo il costume degli antichi)

– Mutatis mutandis (Cambiando ciò che si deve cambiare)

– Nemo propheta in patria (Nessuno è profeta in patria, frase del Vangelo)

– Non plus ultra (Non più in là)

– Ora et labora (Prega e lavora)

– Panem et circenses (Pane e spettacoli del circo, frase di Giovenale)

– Prime facie (All’apparenza)

– Qui pro quo (Falsa interpretazione)

– Quo vadis? (Dove vai?)

– Repetita iuvant (Giova ripetere le cose)

– Risus abundat in ore stultorum (Il riso è abbondante sulla bocca degli sciocchi, frase di Meandro)

– Si vis pacem para bellum (Se vuoi la pace, prepara la guerra)

– Sine causa (Senza motivo)

– Tu quoque Brute fili mii? (Anche tu Bruto figlio mio, frase di Giulio Cesare)

– Ubi maior minor cessat (Quando c’è chi vale di più, chi vale meno si deve mettere in disparte)

– Veni vidi vici (Sono venuto, ho visto, ho vinto, frase di Giulio Cesare)

– Verba volant, scripta manent (Le parole volano, gli scritti restano)

– Veritatis filia temporis (La verità è figlia del tempo, frase di Aulo Gello)

– Vox populi, vox dei (Voce di popolo, voce di Dio)

– Vulpem pilum mutare, non mores (La volpe cambia il pelo, non i costumi)

