Perché si dice lo zio d’America? Scopriamo dov’è nato il modo di dire, con quale scopo si usa e perché non si deve confondere con lo Zio Sam.

Inutile mentire: tutti vorremmo avere uno zio d’America, pronto ad esaudire ogni piccolo desiderio. Sapete perché si dice così e quando si usa questo modo di dire? Vediamo dov’è nata l’espressione e il motivo per cui non deve mai essere confusa con l’altra che vede come protagonista lo Zio Sam.

Origine : incerta, probabilmente a cavallo delle prime immigrazioni verso gli Stati Uniti.

: incerta, probabilmente a cavallo delle prime immigrazioni verso gli Stati Uniti. Quando si usa: per giustificare improvvise prosperità economiche.

Modi di dire: perché si dice lo zio d’America?

Avete mai sentito parlare dello zio d’America? Vi siete mai chiesti perché si dice così? Si tratta di un modo di dire scherzoso e ironico, che serve per giustificare un improvviso benessere economico. La figura che si utilizza sta ad indicare il parente emigrato negli Stati Uniti e divenuto ricco. Visto che ha fatto fortuna, da lui ci si aspetta una cospicua eredità. L’espressione, quindi, è nata pensando proprio all’immigrazione di un tempo, quella che vedeva parecchie persone partire per l’America in cerca di un futuro migliore. Pian piano, il modo di dire è entrato nel gergo comune, andando a simboleggiare anche una persona inesistente, che si chiama in causa per legittimare improvvise prosperità economiche.

Lo zio d’America, a prescindere dalla sua esistenza, è un personaggio molto ricco e generoso. E’ a lui, ovviamente in senso figurato, che si potrebbe ricorrere in caso di difficoltà economiche. Nella maggior parte dei casi, però, il modo di dire viene utilizzato in senso ironico e scherzoso. Ecco un dialogo tipo: “Wow, che bella macchina nuova! Dove hai trovato i soldi?” – “Me li ha dati lo zio d’America!”.

Lo zio d’America non è Zio Sam

Qualcuno pensa erroneamente che l’espressione zio d’America sia identica a Zio Sam, ma la realtà è ben diversa. Lo Zio Sam, simbolo degli Stati Uniti, è quell’uomo che punta il dito ed esclama I want you. E’ stato inventato dall’illustratore James Montgomery Flagg per richiamare la popolazione alle armi. L’immagine è stata pubblicata per la prima volta il 6 luglio 1916, sulla copertina del settimanale Leslie.

Riproduzione riservata © 2023 - DG