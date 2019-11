Dentro la casa di Luciana Littizzetto: scopri dove abita!

Nella sua casa torinese, Luciana Littizzetto cura l’adorato verde del suo giardino e cresce i due figli in affido, Vanessa e Jordan… Ecco il suo angolo di paradiso!

Scopriamo dove abita Luciana Littizzetto, in una casa che vi stupirà per la sua eleganza e particolarità. Partiamo proprio dall’ingresso, alla scoperta di un mondo che forse molti non si aspetterebbero…

Dentro la casa di Luciana Littizzetto

La casa di Luciana Littizzetto è stata la location di una puntata di A raccontare comincia tu, trasmissione di Raffaella Carrà del 2019. La cantante ha incontrato l’attrice comica proprio dentro il suo mondo, fatto di natura e tante piccole curiosità…

La residenza della Littizzetto è nel cuore di Torino, con vista mozzafiato sulla Mole Antonelliana. All’interno, appena si varca la soglia, un pianoforte accoglie lo sguardo… e lo suona proprio lei, come ha spiegato alla Carrà: “Ho il diploma in pianoforte, ma come vedi faccio la scema“.

Sullo sfondo una carta da parati che vuole riprodurre un acquario, con un curioso effetto misto di originalità e delicato tocco orientale… Luciana Littizzetto ama la natura e gli animali, e questo si riflette in ogni angolo della sua casa spettacolare…

La cucina di Luciana Littizzetto

La cucina di Luciana Littizzetto è una ambiente luminosissimo, i cui colori dominanti sono il verde, il giallo e il legno naturale. Le pareti riprendono queste tonalità, che in linea generale si estendono, come un caldo abbraccio, a tutta la casa…

Le piante sono un tocco fondamentale per Luciana Littizzetto, che ama prendersene cura nel suo meraviglioso giardino vista Mole. “Le piante sono il top, sono come me, si inerpicano, vanno da tutte le parti, fanno come gli pare ma hanno le radici“, ha detto descrivendo il suo rapporto con la città di Torino a cui è sempre tornata…

Area living da sogno in casa Littizzetto

La zona living è un cuore pulsante nella casa di Luciana Littizzetto, dove rilassarsi e leggere, ma anche semplicemente godere delle armonie architettoniche di una casa che non passa certo inosservata…

A terra non un parquet naturale come nelle altre stanze ma un pavimento che si adagia sulla tonalità del morbido grigio, per accogliere la luce che penetra dalle ampie vetrate e tradurla in meravigliosi giochi di ombre e riflessi… Le poltrone sono accarezzate da una romantica rifinitura floreale, che sembra voler strizzare l’occhio alla parete frontale multicolor…

Luciana Littizzetto ama la lettura e la pittura, ma anche la geografia: “A scuola dovrebbero reintrodurla“. A casa sua, in uno degli angoli più belli, c’è una gigantesca cartina geografica a muro in cui lei e i figli vanno a dare un’occhiata quando sentono le notizie al tg: “Veniamo qui per capire dove accadono le cose“.

Una delle particolarità della casa di Luciana Littizzetto sono le scale, tutte rigorosamente in legno e con linee sinuose e raffinate. Nulla sembra essere lasciato al caso, in una dimensione da sogno immersa in un mondo di bellezze e cultura…

Lo studio di Luciana Littizzetto

C”è poi un angolo di casa in cui la Littizzetto si rifugia per scrivere e lavorare, ed è il suo luminosissimo studio. Un luogo in cui carta e natura si intrecciano, tra montagne di libri e piccole carezze verdi che penetrano dal giardino attraverso grandi finestre.

