Per oltre 40 anni, dal 1964 al 2007, Festivalbar è stato sinonimo di estate.Ideata da Vittorio Salvetti, la manifestazione Canara ha accompagnato generazioni e generazioni di spettatori: sono tanti gli artisti, sia italiani che stranieri, che si sono esibiti sul palco della manifestazione canora, diventando delle vere e proprie star. Alcuni e alcune di essi da star del Festivalbar si sono poi trasformate in meteore, sparendo un po’ dalla scena musicale: vediamo ora quali sono le meteore più famose e che fine hanno fatto.

Festivalbar: i cantanti diventati meteore

“Dammi tre parole: sole, cuore, amore”. Chi non si ricorda del celebre ritornello della canzone di Valeria Rossi, per l’appunto Tre parole, che nel 2001 si è aggiudicata anche il premio come Rivelazione italiana? Tre parole è stato uno dei tormentoni dell’estate, Valeria Rossi dopo il successo avuto quell’anno si è un po’ persa ma l’abbiamo potuta rivedere su Rai 1 nella trasmissione di Carlo Conti, Ora o mai più.

Dal 2001 passiamo al 2003 quando sul palco del Festivalbar si esibiva con la sua celebre Chihuahua, altro brano divenuto un tormentone estivo. In Italia di Dj Bobo si sono perse un po’ le tracce ma all’estero è ancora molto conosciuto e nel 2022 festeggerà i 30 anni di carriera con un tournée tra Svizzera e Germania che ha già annunciato.

E a proposito di Germania, un grande successo nel 1996 lo avevano avuto anche i Fool’s Garden con la loro celeberrima Lemon Tree. Il gruppo ha continuato la propria carriera e in Germania ha continuato a riscuotere successi.

Restando negli anni ’90, indimenticabile è la canzone What Is Love di Haddaway. L’artista originario di Trinidad e Tobago dopo il successo del 1993 è un po’ sparito dalla scena salvo poi ricomparire nei primi anni 2000 in alcuni programmi televisivi inglesi e americani.

Ma la meteora per eccellenza del Festivalbar è Tracy Spencer, la vincitrice dell’edizione del 1986 con la canzone Run To Me. Dopo quel brano la sua carriera nel mondo della musica non è però mai decollata.

