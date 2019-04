Alberto Angela è pronto ad accompagnarci nei luoghi più magici d’Italia anche per l’ultima puntata di Meraviglie – La Penisola dei tesori. Scopri le location!

Il viaggio di Alberto Angela è stato lungo e intenso e ci ha accompagnato a conoscere solo alcuni dei luoghi più magici d’Italia. Meraviglie – La Penisola dei tesori, sin dalla prima puntata, ha riscosso un notevole successo, spingendo gli italiani ad osservare su RaiUno le località e i monumenti più belli del nostro paese. Durante l’ultima puntata potremo assistere alle meraviglie di Lecce, Urbino e del Monte Bianco: dal centro storico delle due città e fino alla storia del re delle Alpi, saranno tantissimi i segreti da scoprire. Andiamo a conoscere tutti i dettagli sulla puntata del 9 aprile 2019!

Lecce: la prima location di Meraviglie – La Penisola dei tesori

Dal carattere barocco, il capoluogo pugliese sarà la prima protagonista del programma di Alberto Angela. Tra i gioielli della città visiteremo il Monastero degli Olivetani, fondato nel XII secolo e oggi sede del Dipartimento degli Studi Storici dell’Università del Salento. Seguirà poi la Chiesa di San Matteo, uno dei luoghi simbolo dell’architettura barocca.

Il viaggio continuerà verso Melpignano, un piccolo centro abitato non molto lontano dalla città leccese: qui conosceremo nel dettaglio il Convento degli Agostiniani, un’architettura in stile barocco costruita a partire dal XVI secolo. Dopo essere stato abbandonato per decenni, il complesso è stato soggetto a restauri importanti, tali da farlo diventare il centro di molte attività culturali del territorio.

Seconda tappa: Urbino

Il viaggio con Alberto Angela continuerà nell’entroterra italiano raggiungendo la bellissima Urbino, città che è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 1998. Il conduttore televisivo ci accompagnerà all’interno della Casa di Raffaello, luogo in cui il pittore nacque e visse i primi anni della sua vita. Nell’Ottocento la casa venne acquistata dall’Accademia Raffaello per trasformarla in un museo con tutte le opere del pittore e gli oggetti a lui connessi.

Alberto Angela

Sempre in città potremo poi visitare, dal piccolo schermo, Palazzo Ducale, il miglior esempio architettonico del Rinascimento Italiano. Oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche, il viaggio ci porterà a scoprire le meraviglie di questo monumento storico e di molti suoi segreti.

Fine del viaggio: il Monte Bianco

Il percorso terminerà molto più a nord e precisamente sul re delle Alpi: il Monte Bianco. Tra le mete preferite dagli sciatori, alpinisti e amanti dell’alta quota, i luoghi da scoprire non sono pochi. Il divulgatore scientifico ci accompagnerà in un viaggio all’insegna della storia di questo luogo, oltre a scoprire chi sono stati i primi avventurieri a scalare la vetta.

Per far assaporare agli italiani il gusto del paese meraviglioso in cui viviamo, Alberto Angela arriverà fino in cima al Monte Bianco, con la SkyWay. La funivia per toccare il tetto d’Europa è in uso dal 2015 e permette a tutti di vivere un’esperienza indimenticabile arrivando fino a 3400 metri di altezza, con una vista panoramica su tutti i monti circostanti.

Cosa aspettate a sintonizzarvi martedì 9 aprile su RaiUno alle 21:25?