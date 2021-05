Meghan Markle sarebbe stata ricoverata in ospedale a Santa Barbara per via di complicanze legate alla gravidanza.

Stando a quanto rivelato da New Idea, Meghan Markle sarebbe stata ricoverata in un ospedale di Santa Barbara per delle presunte complicanze dovute alla sua gravidanza. Per il momento l’ex duchessa e suo marito Harry non hanno confermato la notizia e, stando all’indiscrezione, la nascita della loro bambina potrebbe avvenire con qualche settimana d’anticipo rispetto al previsto (il parto era previsto per il mese di giugno).

Meghan Markle ricoverata in ospedale

Meghan Markle sarebbe a rischio di un parto prematuro e per questo sarebbe stata ricoverata a Santa Barbara in attesa che la sua bambina nasca.

Meghan Markle

La notizia ha rapidamente fatto il giro della rete, ma per il momento l’ex duchessa e suo marito Harry non hanno ancora fornito conferme. Sempre stando all’indiscrezione riportata da New Idea le presunte complicanze dovute alla gravidanza potrebbero costringere Meghan ad accettare di partorire in ospedale, visto che nelle sue condizioni sarebbe sconsigliato il parto il casa.

Il dramma dell’ex duchessa

Pochi mesi prima di annunciare la sua seconda gravidanza l’ex duchessa del Sussex ha confessato al New York Times di aver subito un aborto spontaneo. A seguire Meghan era rimasta nuovamente incinta, e suo marito Harry si era detto più felice che mai di poter presto avere una seconda bambina.

Se la notizia delle complicanze della gravidanza dovesse essere confermata sarebbe chiaro perché il Principe Harry sia rientrato in California subito dopo il funerale del Principe Filippo (mancando così al compleanno della Regina Elisabetta pochi giorni più tardi). Meghan era stata assente al funerale proprio perché i medici le avevano sconsigliato di mettersi in viaggio a causa della sua gravidanza. La nascita della bambina – il cui nome resta per il momento top secret – è attesa per l’inizio di giugno.