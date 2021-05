Il Principe Filippo è scomparso a 99 anni dopo aver trascorso quasi un mese in ospedale. Un referto ha svelato le cause della sua scomparsa.

A pochi mesi da quello che sarebbe stato il suo 100esimo compleanno il Principe Filippo è scomparso il 9 aprile 2021 nelle sue stanze presso il Castello di Windsor. Il Daily Telegraph ha fatto sapere che nel referto della sua scomparsa sarebbe stata indicata, come causa della morte, unicamente la parola “vecchiaia”. Poche settimane prima di morire il duca di Edimburgo era stato ricoverato in ospedale, dove aveva subito un delicato intervento al cuore.

Principe Filippo: le cause della morte

Il Principe Filippo, stando a quanto riporta il Daily Telegraph, sarebbe morto per cause naturali legate alla sua veneranda età.

Principe Filippo di Edimburgo

A svelarlo è stato un referto ufficiale stillato da Buckingham Palace. Il duca si è spento – come da sua volontà – nelle sue stanze al Castello di Windsor, accanto alla Regina Elisabetta e ai suoi affetti più cari. I funerali si sono svolti il 17 aprile alla presenza di sole 30 persone (come disposto dalle normative dovute all’emergenza Coronavirus). I sudditi e i tanti ammiratori del duca di Edimburgo hanno lasciato per giorni fiori, omaggi e bigliettini fuori da Buckingham Palace e dalla Chiesa in cui sono state celebrate le esequie.

La prima apparizione della Regina dopo la morte del marito

Poche settimane dopo il tragico lutto da lei subito la Regina Elisabetta è apparsa nuovamente in pubblico per presenziare ad un incontro ufficiale con due ambasciatrici. Per l’occasione la sovrana ha indossato uno sgargiante abito a fiori e una spilla che, secondo i rumor, sarebbe stata un regalo da lei ricevuto durante le sue nozze (in chiaro omaggio al marito scomparso). Per quanto riguarda i funerali del Principe Filippo, la Regina Elisabetta ha rispettato la sua volontà dando l’approvazione per una cerimonia semplice ed essenziale.