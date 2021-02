Meghan Markle avrebbe fatto cambiare il suo nome sul certificato di nascita del figlio, Archie Harrison: la questione ha generato un putiferio a Buckingham Palace.

A un mese dall’atteso arrivo di Archie Harrison – primogenito di Harry e Meghan Markle – l’attrice, ex duchessa del Sussex, avrebbe fatto cambiare il suo nome sui documenti di nascita del figlio. Meghan dunque non risulterebbe come Rachel Meghan Markle, suo nome di battesimo, bensì “Duchessa di Sussex”. A quanto riporta Page Six l’ex attrice e suo marito avrebbero affermato di aver fatto la modifica su richiesta del Palazzo, mentre i funzionari della Regina si sarebbero detti “sconcertati”: “Questo è totalmente sconcertante. Il Palazzo non impone nulla, questa modifica è stata apportata dal personale del loro ex ufficio a Kensington Palace”, ha fatto sapere Page Six.

Meghan Markle

Meghan Markle: il certificato di nascita di Archie Harrison

Un nuovo putiferio si è scatenato su Buckingham Palace e sulla moglie del Principe Harry, Meghan Markle. A quanto pare la moglie del secondogenito di Carlo e Diana avrebbe modificato il suo nome sul certificato di nascita del figlio, Archie Harrison, scegliendo la dicitura “Duchessa di Sussex” su tutti i suoi documenti ufficiali.

Secondo Page Six Harry e Meghan avrebbero specificato di averlo fatto su richiesta del Palazzo Reale, mentre Buckingham Palace avrebbe preso le distanze dalla questione. Poco tempo dopo la nascita del piccolo Archie, Harry e Meghan hanno deciso di dire addio ai titoli nobiliari su espressa richiesta avanzata alla Regina. La questione del certificato di nascita avrà ulteriori sviluppi?

Il discusso addio ai titoli nobiliari

Meghan e Harry hanno più volte espresso il desiderio di difendersi dalle morbose attenzioni dei media e della stampa nei loro confronti, e per questo dopo le nozze in pompa magna e dopo la nascita del figlio hanno scelto di vivere come due persone comuni. La coppia ha definitivamente detto addio alla Corona iniziando una nuova vita negli Stati Uniti, dove Meghan è nata e cresciuta.