Ilary Blasi è tornata a sedurre i fan dei social con degli scatti bollenti: la showgirl si è mostrata completamente senza veli nel suo letto.

Ilary Blasi è tornata a dare un “buongiorno” bollente ai suoi fan, e in compagnia della sua inseparabile gatta, Donna Paola, si è mostrata con la schiena scoperta mentre era ancora sotto le coperte. Le sue stories hanno fatto il pieno di like e in tanti si sono complimentati con lei per la sua straordinaria bellezza.

Ilary Blasi: le foto bollenti

Ilary Blasi non ama condividere molto della sua vita privata via social, ma stavolta per i fan ha fatto un’eccezione e si è mostrata appena sveglia in déshabillé. Come sempre la sua bellezza mozzafiato ha conquistato i fan, impazienti di poterla presto rivedere in tv.

A quanto pare la conduttrice guiderà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che, salvo problemi connessi all’emergenza Coronavirus, dovrebbe prendere il via da marzo (dopo numerosi slittamenti).

La quarantena in casa Totti

L’ultimo anno non è stato semplice per Ilary Blasi e per la sua famiglia che, dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, hanno dovuto fare i conti con la scomparsa del padre di Francesco Totti, Enzo Totti, deceduto in ospedale proprio a causa del virus. Ilary è stata come sempre accanto al marito, con cui ha trascorso la quarantena nel loro lussuoso appartamento in compagnia dei tre figli (Cristian, Chanel e la piccola Isabel).

Francesco Totti è stato visibilmente provato dalla scomparsa del padre, a cui ha dedicato un commovente messaggio via social: “Oggi più che mai ho capito quanto sei stato importante nella mia vita, e nei prossimi anni terrò questi preziosi ricordi nel mio cuore. Ciao papà”, aveva scritto l’ex calciatore nel suo post, che ha suscitato numerosi messaggi d’affetto e solidarietà nei suoi confronti.

