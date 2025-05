Mediterranea di Irama, il significato: “Andrò dovunque andrai, altrove no”

Qual è il significato di Mediterranea di Irama? La canzone, un inno alla speranza e alla libertà, ha un ritmo travolgente.

Tra le canzoni più belle e allegre di Irama c’è Mediterranea. Un brano molto diverso da Ovunque sarai, che fa venire la pelle d’oca per il modo in cui parla del lutto e dei segnali che possiamo ricevere da una persona cara che non c’è più, ma che affronta comunque temi importanti come la speranza. Scopriamo il significato e il testo.

Mediterranea di Irama: il significato della canzone

Uscita il 19 maggio 2020, Mediterranea di Irama è contenuta all’interno dell’album Crepe. Scritta dallo stesso artista con Federica Abbate e Giuseppe Colonnelli, la canzone ha un ritmo coinvolgente, che entra in testa fin dal primo ascolto. Il significato può essere riassunto con due parole: libertà e speranza. Al centro della scena ci sono l’estate, i falò e l’atmosfera tipica della bella stagione.

“Potrei dirti qualcosa di me

ma non so niente di te

ma non fa niente anche se“.

Due persone che si incontrano e non sanno niente l’uno dell’altro, ma i loro “occhi si rincorrono“. Un flirt estivo, che verrà soffiato via dal vento, ma perché rinunciare a viverlo?

“Quando balli il tuo corpo si muove col mio

e questa notte sembra l’ultima

non ti voltare da qui“.

E se da flirt estivo si trasformasse in vera relazione? Nessuno può dirlo, quindi vale la pena provare e vivere giorno per giorno. Mediterranea di Irama è una canzone leggera, il classico tormentone estivo, ma è comunque entrata nel cuore dei fan perché parla di nuovi inizi e dell’importanza di superare le difficoltà.

Ecco il video di Mediterranea di Irama:

Mediterranea: il testo della canzone

Nella bocca una melodia

gli occhi che rincorrono

un bagliore in mezzo ad una via…

