La rappresentante di lista: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta dei concerti 2025 de La rappresentante di lista: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena.

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La rappresentante di lista sono pronti per trascorrere qualche ora con i fan con il tour 2025. I concerti toccheranno alcune delle città italiane più importanti e la scaletta studiata dal duo promette un grande divertimento.

La rappresentante di lista, le date del tour 2025

Tutto pronto per il tour 2025 de La rappresentante di lista. Il duo, formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ha programmato una serie di concerti in giro per l’Italia. Ovviamente, hanno anche studiato una scaletta ad hoc, con alcune delle loro canzoni più famose. La data zero è fissata per il 23 maggio al Festival Città In Note di Cuneo, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 12 settembre al TBA di Roma.

Di seguito, tutte le date e le relative location del tour 2025 de La rappresentante di lista:

23 maggio – Festival Città In Note, Cuneo;

5 giugno – WWF We Make Future, Bologna;

3 luglio – Sherwood Festival, Padova;

5 luglio – Trento Live Fest, Trento;

11 luglio – Dolmen Summer Fest, Bisceglie (BT);

17 luglio – Circolo Magnolia, Milano;

19 luglio – Sa*Rock, Sarroch (CA);

24 luglio – Abbazia di San Galgano, Chiusdino (SI);

27 luglio – Musicastrada Festival, San Miniato (PI);

1 agosto – Festival Onde Mediterranee, Gradisca D’Isonzo (GO);

7 agosto – RiSuona, Civitanova Marche (MC);

11 settembre – Festival Equinozio D’Autunno Piazzale del Porto, Scario (SA);

12 settembre – TBA, Roma.

Le canzoni che porteranno in scaletta

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La rappresentante di lista porteranno in scena nei concerti del tour 2025 i loro più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: