Dove abita Maurizio Crozza? Il comico e sua moglie Carla Signoris hanno una vera e propria passione per le case: ecco tutte le proprietà.

Maurizio Crozza e la moglie Carla Signoris vivono a Genova, città di nascita di entrambi, ma hanno una vera e propria passione per il settore immobiliare. I due attori sono proprietari di diverse case, sia in Liguria che fuori regione.

Le case di Maurizio Crozza in Liguria

Classe 1959, Maurizio Crozza è nato a Genova. Il comico e imitatore ha avuto la fortuna di innamorarsi di una donna che è nata e cresciuta nella sua stessa città. Stiamo parlando dell’attrice Carla Signoris, diventata sua moglie nel 1992. Insieme ai due figli Giovanni e Pietro, la coppia è rimasta a vivere nel capoluogo della Liguria.

Dopo che sono diventati genitori del primo figlio, Maurizio e Carla hanno deciso di dare priorità alla famiglia. Hanno scelto di vivere in pianta stabile a Genova, ma questo non ha impedito loro di acquistare case altrove. Stando a quanto sostiene Il Tempo, Crozza e consorte hanno una vera e propria passione per il settore immobiliare.

Oltre alla dimora dove vivono, il comico e imitatore ne possiede altre due a Genova, “per complessivi 13 vani e 4 garage“. La Signoris, invece, risulta intestataria di sei abitazioni, di cui due “di tipo signorile“, per un totale di 40 stanze e tre garage. In comune, con le società Eliga e Castelli, Maurizio e Carla sono titolari di un negozio di 264 metri quadrati – affittato al ristorante Panino Marino – e di un altro locale della stessa metratura, entrambi nel capoluogo ligure.

Crozza e Signoris: a Milano hanno quattro case

Considerando che per lavoro si trovano spesso a Milano, Maurizio e Carla hanno investito anche nel capoluogo lombardo. Hanno acquistato quattro case, per un totale di 14 stanze, 5 garage e 4 magazzini. Tra le tante proprietà immobiliari, la ciliegina sulla torta è la dimora che hanno fatto costruire fuori da Genova dall’architetto Roberto Silvestri.

Si tratta di una villa di montagna, in pietra, che garantisce il massimo della privacy a Crozza e consorte. Stando a quanto si apprendere dal sito internet dell’architetto che ha realizzato i loro desideri, il comico e la moglie “desideravano una casa nell’entroterra genovese per godersi la tranquillità della natura e dei monti circostanti lontani dalle telecamere, dai paparazzi, un luogo per trascorrere il tempo libero con la propria famiglia e gli amici, una rifugio lontano dai riflettori e dal mondo frenetico dello spettacolo“.

La dimora gode di tutti i comfort e gode di un panorama meraviglioso. C’è perfino una spa interna con piscina, aeromassaggio, sauna e idromassaggio.