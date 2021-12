Maurizio Battista e Antonella Moretti hanno definitivamente chiuso il loro matrimonio dopo la prima crisi del 2018: i due però si lanciano accuse a vicenda mettendo anche in mezzo la figlia Anna.

Il matrimonio tra Maurizio Battista e Antonella Moretti è ufficialmente finito e non nel migliore dei modi. A quanto pare entrambi si stanno lanciando addosso accuse reciproche sull’esito della relazione. A un messaggio di Maurizio alla figlia di cinque anni arriva la dura replica di Antonella.

Le dichiarazioni di Maurizio e Antonella

Maurizio Battista annuncia così la fine della storia con Antonella Moretti: “Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra. La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l’unico faro rimane sempre l’amore”.

A questo discorso, segue la dura replica della moglie che dichiara sui social: “Ma li vogliamo dire i motivi? Perché questa dichiarazione d’amore a tua figlia (che mi gioco casa non essere di tuo pugno) in cui ti dichiari il faro della sua esistenza, vacilla su tutti i punti. Perché se tu sei un faro io sono la sua chioccia, il suo rifugio, lo specchio dove lei si riflette ogni giorno e che deve essere rispettata. Come al solito non l’hai fatto […] Parli di sentimenti svaniti lentamente di strade che si dividono, ma quando mai? Qua è tutto diverso. O la dici tutta o non la racconti. È meglio non raccontarla secondo me. Sono stanca di essere esposta a critiche o a elogi non per mia volontà. Ora caro mio esco dall’ombra, mi lecco le ferite, perché i dolori che mi hai inflitto sono davvero tanti, indicibili, e mi prendo la mia luce (che non è quella del tuo faro). Che poi manco il cuore di scriverle tu due righe per tua figlia, delle quali non comprendo l’esigenza giacché non sa neppure leggere. Sta smania di apparire ad ogni costo. Bah.” Ecco il post completo:

