Mattia Marciano e Viktorija Mihajlovic stanno insieme? I due, secondo il settimanale Chi, si starebbero frequentando da circa un mese.

Mattia Marciano e Viktorija Mihajlovic sono fidanzati? Tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la figlia dell’allenatore serbo Sinisa Mihajlovic sembra che sia scoppiato l’amore. La conferma è arrivata dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha parlato di come la relazione tra i due proceda a gonfie vele ormai da poco più di un mese.

Mattia Marciano e Viktorija Mihajlovic

Per un paio di settimana Viktorija e la sorella Virginia sono state impegnate per le riprese di un nuovo progetto, al momento top secret, di Real Time. Sembra proprio che durante le riprese, che si sono svolte a Napoli, Viktorija abbia deciso di presentare ufficialmente il suo nuovo fidanzato, Mattia Marciano.

I dettagli della loro conoscenza, al momento, restano un mistero, quello che è certo è che i due appaiono più felici che mai. Lui, dopo l’esperienza nello studio di Uomini e Donne e archiviata la relazione con Vittoria Deganello, si è dedicato alla professione di estetista. Victorija, invece, lavora senza sosta non solo come influencer ma anche come modella.

Fonte foto: https://www.instagram.com/mattia_marciano/?hl=it

Mattia Marciano e Angela Nasti: nessun ritorno di fiamma

Negli ultimi giorni si era parlato di un ritorno di fiamma tra Mattia Marciano e Angela Nasti. Niente di più falso, a riferirlo era stato lo stesso ex tronista che aveva ammesso come con la sorella di Chiara fosse ormai tutto finito. Sembra, inoltre, che la Nasti abbia per la testa un altro uomo, un calciatore, Kevin Bonifazi, con cui è stata vista più volte in diverse circostanze.

Invece Victorija Mihajlovic ha chiuso una relazione con un altro uomo di nome Matteo che non fa parte del mondo dello spettacolo e con cui le cose non andavano più bene. Al momento, però, Mattia e Viktorija hanno deciso di vivere il loro amore lontano dai riflettori e anche su Instagram non hanno postano ancora nulla.