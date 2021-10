Quando Frankie e Royce King si sono sposati, nel settembre 1944, non avevano potuto permettersi una festa. Ora gli operatori della St. Croix Hospice hanno organizzato per loro un “matrimonio a sorpresa.”

Frankie e Royce King si sposarono il 16 settembre del 1944. Fu un matrimonio senza festa, né foto. Neppure uno scatto che immortalasse il tanto atteso “Sì”. Solo la cerimonia, ma Frankie non aveva potuto permettersi nemmeno l’abito da sposa.

Settantasette anni dopo, in occasione del loro anniversario, gli operatori della casa di riposo St. Croix Hospice dove attualmente risiedono hanno voluto sorprendere Frankie e Royce King con un “matrimonio a sorpresa”. Gli operatori dell’ospizio erano rimasti esterrefatti quando avevano chiesto per curiosità a marito e moglie una foto delle nozze: Frankie e Royce non l’avevano, non avevano neppure un ricordo di quel giorno così importante nella loro vita. I due avevano vissuto le ristrettezze della guerra e, pur di potersi sposare, avevano deciso di rinunciare a balli, foto, regali e ad ogni genere di festeggiamento.

Frankie e Royce King si sono sposati con un preavviso di appena due giorni, mentre Royce aveva un breve licenza prima di partire all’estero come soldato nella seconda guerra mondiale.

Gli operatori della casa di riposo St. Croix Hospice sono rimasti profondamente toccati dalla loro storia, e hanno deciso di regalare ai due sposi quasi centenari i festeggiamenti che non avevano mai avuto.

Viva gli sposi!

Per l’occasione lo staff del St. Croix Hospice ha trasformato il cortile della casa di riposo in un luogo di altri tempi. La sposa è stata vestita con un abito vintage, portato appositamente dalla figlia Sue. Ed è stata chiamata una fotografa professionista, Hilary Nichole, per documentare ogni istante della cerimonia.

Dopo più di tre quarti di secolo Frankie e Royce hanno avuto la loro festa, si sono sposati in grande stile, facendo commuovere figli e i numerosi nipoti e tutto il personale della casa di cura.

Per la prima volta Royce ha potuto vedere sua moglie Frankie vestita da sposa in un candido abito da cerimonia d’altri tempi. Lui ha 98, lei 97. Marito e moglie non hanno smesso di sorridere, nemmeno per un attimo.