Padova, trovato il furgone dei rapinatori di un bambino.

Nella periferie Nord di Padova, nella giornata di ieri, è stato ritrovato il furgone che è stato utilizzato da parte del padre e di altri cinque compagni per il rapimento del piccolo di 5 anni per sottrarlo dalla mamma, che lo aveva in custodia. Secondo quanto riportato da Ansa.it, il ritrovamento è avvenuto per le 22:30 da parte della pattuglia della stazione Carabinieri di Limena (Padova), che grazie ad un buon lavoro e ad un’accurata ricerca nel territorio, è riuscita a rintracciare il Mercedes Vito colorato di nero, che è stato anche immortalato dalle telecamere di sorveglianza al momento della fuga, dando così un ulteriore indizio per le ricerche.

Precisamente il mezzo è stato lasciato dai rapinatori all’altezza di un’officina meccanica, per poi scappare nuovamente, credendo che potesse essere difficilmente rintracciabile dai Carabinieri del posto, che nonostante tutto sono riusciti a trovare questo indizio che potrebbe portare al ritrovamento del bambino rapito. Il furgone, dopo esser stato recuperato, è stato trasportato in un’area protetta, in modo tale che venisse fatta un’esecuzione dei rilievi tecnici, così da poter scoprire ulteriori indizi decisivi per la ricerca del piccolo, con la speranza che possa essere ritrovato al più presto e che la faccenda si possa chiudere definitivamente.