Matrimonio a Prima Vista 15: quando inizia e chi sono le nuove coppie

Matrimonio a Prima Vista 15 sta per tornare in televisione: ecco la data d’inizio, chi sono le nuove coppie e tutte le novità della stagione.

Matrimonio a Prima Vista 15 torna in onda con un grande assente: Mario Abis. Lo psicologo è stato sostituito da una collega molto in gamba, che si è unita agli altri due specialisti Andrea Favaretto e Nada Loffredi. E’ stato questo trio a scegliere le nuove coppie: scopriamo chi sono e quanto inizia il programma.

Matrimonio a Prima Vista 15: chi sono le nuove coppie

La 15esima edizione di Matrimonio a Prima Vista sta scaldando i motori e quest’anno, per la prima volta nella storia del programma, le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco sono state svelate prima del debutto in tv. Andrea Favaretto, Nada Loffredi e la new entry Giulia Davanzante hanno selezionato centinaia di candidature e ne hanno selezionate sei.

La prima coppia ad accettare di giurarsi amore eterno senza conoscersi è formata da Melissa Cicciari e Matteo Conca. Lei ha 28 anni, viene dalla provincia di Monza e fa l’estetista, mentre lui ha 34 anni, è di Bollate ed è un logistic manager. Entrambi amano il loro lavoro, il contatto con le persone e hanno un buon rapporto con la famiglia. Melissa adora fare shopping e dormire, mentre Matteo è un sportivo.

La seconda coppia è composta da Roberta Bardonaro e Dario Del Vecchio. Lei ha 34 anni, è di Caltanisetta ma vive a Milano come clinic manager, mentre lui ha 37 anni, è originario di Bari e risiede anche lui nel capoluogo lombardo. Oltre ad avere in comune le origini del Sud, hanno un ottimo rapporto con le rispettive famiglie. Roberta ama leggere, cucinare, ascoltare musica e stare con le amiche e la sua cagnolina. Dario è uno sportivo, adora soprattutto i motori e il canottaggio.

Quando inizia Matrimonio a Prima Vista 15

La terza e ultima coppia di Matrimonio a Prima Vista 15 è formata da Roberta Murano e Luca Merlo. Lei ha 28 anni, vive a Torino e lavora come addetta vendite. Lui ha 36 anni, abita in provincia di Milano e lavora in un supermercato. Molto legata alla sua famiglia, Roberta ha una grande passione per la musica. Luca ha un ottimo rapporto con sua madre, è un uomo d’altri tempi e ama la natura.

Le accoppiate degli esperti daranno i frutti sperati? Per scoprirlo non possiamo fare altro che attendere la messa in onda della prima puntata, prevista per mercoledì 10 settembre alle ore 21:30 su Real Time. E’ bene sottolineare che i primi due episodi sono già disponibili sulla piattaforma Discovery+.