Negli ultimi tempi stanno spopolando sempre di più i matrimoni green. Ecco le idee più amate sia in Italia che all’estero.

Dall’arrivo della pandemia ad oggi, il modo di sposarsi è cambiato. Sempre più nozze si celebrano all’aperto e questo ha spinto molte coppie a cambiare approccio, orientandosi verso i così detti matrimoni green.

Un modo eco sostenibile di vivere il giorno più bello della vita di una coppia e che sta prendendo sempre più campo sia in Italia che all’estero. Scopriamo quindi quali sono alcune delle idee che si possono mettere in pratica per rendere green un matrimonio.

Matrimonio green: le idee più amate nel mondo

Realizzare un matrimonio green è più semplice di quanto si pensi. Per farlo basta infatti mettere in atto alcune scelte che possono fare la differenza.

Ci sono ad esempio le partecipazioni da effettuare in carta riciclata o da affidare al servizio di posta elettronica. Il giorno delle nozze viene sempre più spesso vissuto in un unico luogo che raccoglie sia la zona dove sposarsi che quella del ricevimento, il tutto per evitare inutili spostamenti che finirebbero solo con l’inquinare.

Molto amati sono anche i banchetti a km zero con cibi stagionali e legati al luogo e preparazioni che risultano così indubbiamente diverse dalle più classiche e quindi originali.

Ovviamente anche tovaglie e servizio di piatti possono essere realizzati con elementi il più possibile naturale e a tutto ciò si uniscono bomboniere che sono alberi da piantare o che portano un contributo ad associazioni umanitarie o volte a migliorare l’ambiente e la vita degli animali.

Le idee da cui trarre spunto sono quindi tantissime e sta solo alla coppia scegliere quelle che più si adattano alle loro esigenze.

Anche i wedding planner diventano green

La mancanza di tempo e gli impegni lavorativi spingono sempre più coppie a rivolgersi a dei wedding planner per l’organizzazione del matrimonio. Anche in questo caso, se si opta per un matrimonio green ci si può avvalere di quelli che hanno già scelto di aderire a questo progetto.

Anche in Italia stanno infatti nascendo organizzatori di matrimonio in grado di gestire il tutto in modo eco sostenibile, abbracciando così sia le idee della coppia che il benessere dell’ambiente. Persone adeguatamente formate e che quindi sono anche in grado di fornire idee e spunti adatti alla situazione. Il tutto per matrimoni green ed in grado di soddisfare tutti.

