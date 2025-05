Maschio di Annalisa, il significato: “L’amore cieco è una teoria”

Qual è il significato di Maschio di Annalisa? La canzone non parla solo di una storia d’amore tossica, ma anche delle differenze di genere.

Annalisa torna a far scatenare i fan con un brano molto particolare: Maschio. Con sonorità che ci riportano indietro nel tempo, il brano ha un testo che è un pugno nello stomaco per la realtà che racconta: scopriamo il significato e il testo.

Maschio di Annalisa: il significato della canzone

Uscita giovedì 8 maggio 2025, Maschio è stata scritta dalla stessa Annalisa con Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Con sonorità anni Ottanta perfettamente mescolate a un sound più contemporaneo, il brano parla di una storia d’amore tossica e distruttiva. Questo è il significato che si coglie al primo ascolto, ma basta prestare un pizzico d’attenzione in più per comprendere che il testo si concentra anche sulle differenze ancora esistenti tra uomo e donna.

“Vado in terapia per te

Scaglio io la prima pietra

Mi rovino la carriera

Presa da una furia cieca“.

La protagonista di Maschio è disposta ad annullarsi completamente per il partner, anche se lui non le dimostra amore e arriva perfino a ignorarla.

“Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia

O anche più giù

Mi diresti pervertita“.

Uomini e donne, due universi che ancora oggi ricevono trattamenti diversi. Non a caso, Annalisa azzarda un’inversione tra “Adamo ed Eva“: cosa accadrebbe? La Scarrone ha parlato così della canzone: “Maschio è una nube. Una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco a immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo. Quanto differente può essere, la stessa azione, la stessa frase, lo stesso pensiero, nei panni di un lui? Che sogno, essere lui!“.

Ecco il video di Maschio di Annalisa:

Maschio di Annalisa: il testo della canzone

Faccio il diavolo per te

Vado al massimo per te

Io mi illumino per te…

Continua per il testo integrale