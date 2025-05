Chega di Gaia, il significato: “Já chegou a hora de me tornar feliz”

Qual è il significato di Chega di Gaia? La canzone è un invito a mantenere la calma, ma anche a rialzarsi sempre e comunque.

Anche se sono trascorsi alcuni anni dall’uscita, Chega resta una delle canzoni più amate di Gaia Gozzi. Un brano dalla melodia travolgente che si fa amare anche da coloro che non conoscono il portoghese, lingua in cui è scritto e cantato. Scopriamo il significato e il testo.

Chega di Gaia: il significato della canzone

Uscita nel 2020, Chega di Gaia Gozzi è contenuta all’interno dell’album Genesi. La canzone, scritta dalla stessa artista e musicata da Simone Privitera in arte Simon Says, è un inno a non mollare mai, ad andare sempre avanti nonostante le sfide della vita. Il brano è in portoghese, lingua che la cantante parla perfettamente in quanto sua madre è brasiliana, e ha un titolo dal doppio significato. Il verbo chegar, infatti, vuol dire letteralmente arrivare, ma può tradursi anche come bastare, essere sufficiente.

“E não vale nada ter dinheiro pra viver tão

Só sem amor e paz”.

(E non serve a niente

Avere soldi per vivere da soli

Senza amore né pace)“.

Chega invita alla calma, ma nasconde anche un altro messaggio più profondo: riprendere in mano la propria vita, con forza, coraggio e, soprattutto, amore.

“Deixe essa menina solta

É cor de rosa, sorriso e samba, que quando solta seus olhares,

Namoradeira e quando corre pé descalça.

(Lascia perdere questa ragazza

È rosa, sorriso e samba, che quando abbassi lo sguardo

seduce e corre scalza)“.

Gaia Gozzi ha più volte sottolineato che Chega gioca sul dualismo tra coraggio e amore, termini, emozioni e sensazioni che spesso sono in contrasto. Eppure, è proprio di questo che si ha bisogno per rinascere, sempre e comunque.

Ecco il video di Chega di Gaia:

Chega di Gaia: il testo della canzone

Bendita dor me deixa em paz

Bendita dor me deixa em paz

E se ele some quando eu to na cama…

(Benedetto dolore lasciami in pace

Dolore benedetto lasciami in pace

E se scompare quando sono a letto…)

Continua per il testo integrale