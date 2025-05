E se ci fosse un Papa donna? Il mistero della papessa Giovanna riaccende la speranza

In passato è davvero esistito un Papa donna oppure la storia della papessa Giovanna è solo una leggenda? Facciamo chiarezza.

Nella storia della chiesa, anche se alcune donne hanno avuto un ruolo importante, l’uomo in quanto maschio è sempre stato centrale. In vista dell’elezione del nuovo pontefice, sorge spontanea una domanda: e se il prossimo papa fosse donna? In passato abbiamo avuto la papessa Giovanna, ma è stato solo un inganno.

Dal papa donna alla papessa Giovanna

Inutile nasconderlo, il mondo chiesa è sempre stato fortemente maschilista, quindi è scontato escludere l’elezione di un Papa donna. Dio è un uomo, così come Gesù, gli apostoli, i pontefici, i cardinali e via dicendo. Ma non è solo questo. Pensiamo, ad esempio, alla differenza di trattamento tra sacerdoti e suore: i primi sono stipendiati dal Vaticano, le seconde devono provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento. E la papessa Giovanna?

La storia della prima e unica papessa della chiesa è avvolta nel mistero e secondo gli studiosi si tratta di una semplice leggenda. Sono poche le cronache che parlano della sua esistenza e, come se non bastasse, sono frammentarie e spesso contradditorie. In ogni modo, ammesso che sia esistita, è riuscita a diventare Papa soltanto travestendosi da uomo, quindi ingannando sia il clero che i fedeli.

Cosa dice il Codice di diritto canonico sul Papa donna

Neanche a dirlo, il Codice di diritto canonico esclude che una donna possa diventare Papa. Questo ruolo di importanza mondiale è riservato solo agli uomini in quanto soltanto loro possono ambire all’incarico di vescovo.

Non a caso, diversi studiosi sono concordi nel sostenere che la figura della papessa Giovanna sia nata proprio per fare ironia su un incarico destinato a religiosi di sesso maschile. Insomma, una semplice satira che, nonostante tutto, continua ad affascinare fedeli e non.