Mascherine all’aperto, l’obbligo potrebbe cadere a breve: le ipotesi del governo e il parere degli esperti.

Passano i mesi e, nonostante lo scoppio di focolai di variante Delta, sembra migliorare la situazione mondiale dell’emergenza Coronavirus. La pandemia sta piano piano regredendo, e così in molti iniziano a chiedersi se torneremo mai alla normalità, senza limitazioni di alcun tipo. Ad esempio, le mascherine all’aperto fino a quando saranno obbligatorie? In Italia il tema è al centro del dibattito. Con l’arrivo dell’estate infatti l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sembrerebbe infatti destinato a diventare meno stringente. In Francia, il 30 giugno l’obbligo di mascherina all’aperto cadrà. Idem in Spagna. In Germania l’allentamento potrebbe arrivare a giorni. E nel nostro paese? Ecco le ipotesi al vaglio e il parere degli esperti.

Mascherine all’aperto in Italia: l’ipotesi del governo

Mentre all’estero la decisione è già stata presa, il nostro governo sta discutendo sulla data giusta per far decadere l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione quando si è all’aperto. Stando a quanto riportato dal ministero della Salute, la data per la caduta dell’obbligo dovrebbe essere il 15 luglio. Da quel giorno, lì dove ci sono assembramenti, bisognerà tenerla addosso, ma in situazioni ‘normali’ potremo farne a meno.

Make e mascherina

Non sarà però un addio alle mascherine. Anzi, come sottolineato da Pierpaolo Sileri, i dispositivi di protezione diventeranno degli accessori da portare sempre con sé, “come gli occhiali da vista per leggere da vicino, che si portano sempre in tasca“.

Mascherine all’aperto: il parere degli esperti

Ma cosa pensano gli esperti, virologi e infettivologi, sulla possibilità di fare a meno della mascherina in situazioni di tranquillità all’aperto? Diversi i pareri raccolti da AdnKronos. Secondo Stefano Vella, docente di Salute globale all’università Cattolica di Roma, la mascherina andrebbe portata anche all’aperto, a meno che non si sia soli. Un parere netto e contrario rispetto a quanto stabilito dal governo: “Se eliminiamo l’obbligo troppo presto, c’è il rischio che nessuno la indossi più“.

Dello stesso avviso Francesco Menichetti, primario di malattie infettive dell’ospedale di Pisa, a meno che non si sia all’aperto tra vaccinati. In quel caso rimanere senza protezione sarebbe accettabile e logico. Parere differente invece per Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici. Secondo lui entro fine mese si potrebbe ragionare sullo stop all’obbligo della mascherina, bisogna essere ottimisti visto il miglioramento epidemiologico.

Chiede ancora pazienza Fabrizio Pregliasco, docente all’Università statale di Milano, che punta a fine luglio, mentre la cautela è anche più preoccupante per Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica dell’ospedale Sacco di Milano. Bisogna andare con calma a causa della variante Delta, che è arrivata in Italia e che non sappiamo come potrà evolversi. Dello stesso avviso Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco.