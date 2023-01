Da qualche anno le Mary Jane hanno fatto un upgrade in passerella: pump o platform, sono le nuove must have da sera

Un paio di décolléte nere sono le scarpe d’emergenza che custodiamo nella nostra scarpiera per qualsiasi evenienza, ma in questo 2023 dove tanta è la voglia di osare e sperimentare, non possiamo assolutamente ignorare che tra le scarpe da sera più cool spiccano le Mary Jane: squadrate, di mille colori, dal tacco multiforme e dalla suola super platform, così alta che sembra quasi di volare, ce ne si innamora in un battito di ciglia. Almeno un paio dalle basic nuance, che si può indossare d’inverno o d’estate, con o senza calze, è quasi d’obbligo averle. Certo, per chi non è abituata a certe altezze – perché anche se ce ne sono diverse sono ben slanciate – prendersi un po’ di tempo in casa per indossarle e abituarsi è d’obbligo, ma è un esercizio di stile su cui vale la pena investire.

Mary Jane Platform 2023: i modelli secondo Versace e Valentino

Le Mary Jane Platform si sono iniziate ad avvistare circa un anno e mezzo fa, quando Versace ha presentato in passerella il ritorno di questo modello nel suo personale upgrade, le Medusa Aevitas Pump, che in pochissimo tempo, dalle nere alle rosse, dalle azzurre alle viola, sono diventate un’icona.

Il successo prorompente ne ha permesso anche una rivisitazione per la nuova stagione p/e 2023: esageratamente alte, un super platform fino a diventare delle zeppe con più di un cinturino, quasi nascesse una Mary Jane alla schiava, richiamando il design dei ben noti sandali estivi dal gusto ellenico.

Versace però con il suo modello in rosa ha solo dato il la, perché con l’esplosione della fucsia grazie a Valentino, le Mary Jane Platform sono state presentate anche dalla maison di Pierpaolo Piccioli, che le propone dal tacco vertiginoso, compatto ma orizzontale, bilanciando con un ampio plateau a metà suola. Rigorosamente fucsia, ma successivamente le nuance sono aumentate: anche viola e nero, con dettagli rockstud.

Come abbinarle: perfette per un look casual o elegante da sera

Una scarpa così vivace, alta e nata per essere guardata, non può che essere indossata la sera. Sia per questioni di comodità – non siamo tutte Carrie Bradshaw e le sneakers o gli stivaletti sono molto più pratici per scorrazzare in città tra lavoro e impegni -, sia perché su un abito o un completo da sera queste scarpe versatili e senza stagionalità possono fare la differenza.

D’inverno ad esempio possiamo indossarle con collant – anche doppi per per le più freddolose – colorati o neri, giocando anche a creare un gioco di colori a contrasto, e persino con un paio di calzini in cashmere o in lana. Un dettaglio che ne stempera l’eleganza e ci permette di indossarle anche per un semplice aperitivo la sera con un paio di jeans: un look minimal ma d’effetto!

Un abito lungo da sera o un mini dress scintillante abbinate a le Mary Jane Platform in versione gioiello o il raso, sono la perfetta sintesi dell’eleganza secondo gli ultimi trend: un concentrato di glam e sensualità, di cui l’interprete perfetta ne è Dua Lipa, che più volte ci ha mostrato come abbinare le Mary Jane Pump in accostamenti audaci ed eleganti che vanno anche oltre l’abito da sera. La pop star infatti in un completo elegante Versace mostra quanto questo modello si abbini perfettamente anche ad un pantapalazzo.

