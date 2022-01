Pessime notizie per Mario Balotelli, che è risultato positivo al Covid-19 mentre si trovava in vacanza in Italia per Natale.

Le vacanze natalizie di Mario Balotelli non si concludono proprio nel migliore dei modi: il calciatore, infatti, è risultato positivo al Covid-19 mentre era ancora in Italia per le vacanze.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

L’ex attaccante della nazionale italiana, infatti, è stato contagiato dal Covid-19, come comunica in una nota il suo club, l’Adana Demirspor allenato da Vincenzo Montella: “Dopo aver avvertito i sintomi, il nostro calciatore Mario Balotelli è risultato positivo al test Pcr Covid-19, che ha effettuato nel suo Paese, l’Italia – si legge nel comunicato della società turca – il nostro giocatore, che ha iniziato il percorso di isolamento e di cura, trascorrerà questo periodo a casa in Italia. Auguriamo al nostro giocatore una pronta guarigione“

Brutta notizia per Montella che, nelle ultime settimane, aveva ottenuto degli ottimi risultati grazie alle prestazioni di Mario Balotelli che ora, purtroppo, dovrà fermarsi finché non risulterà negativo al Covid-19.

Inoltre, il calciatore presenta sintomi, quindi si sta sottoponendo a una cura specifica per poter guarire.

Riproduzione riservata © 2022 - DG