Attraverso i social Marica Pellegrinelli ha raccontato la difficile esperienza da lei vissuta un anno fa a causa di un tumore.

Marica Pellegrinelli ha subito un delicato intervento a causa di un tumore e lei stessa ha parlato dell’episodio attraverso i social, rispondendo ad alcune domande dei fan che le hanno chiesto come avesse fatto ad accorgersi della sua patologia.

“Tra fare prevenzione ed allarmismo è un attimo. Ogni corpo ha un viaggio diverso”, ha scritto nelle sue stories, e ha aggiunto: “Principalmente dolori alle spalle fortissimi, da non dormire, da non poter usare una borsa, negli ultimi due mesi anche durante i rapporti ed era come se il mio corpo aspettasse un bambino di due mesi da 8 mesi”, e ancora: “Quindi nausea, gonfiore ormonale e blu period”.

Marica Pellegrinelli e la malattia: la confessione

Per la prima volta Marica Pellegrinelli ha confessato ai fan alcuni retroscena relativi alla malattia che lei ha scoperto di avere un anno fa. La modella ha subito un delicato intervento e, dopo di questo, è riuscita fortunatamente a riprendere la sua vita di sempre.

Sui social in tanti le hanno espresso la loro solidarietà e il loro calore e Marica Pellegrinelli ha invitato tutte le sue fan a fare prevenzione.